25歲警殉職！為減輕家中負擔回鄉服務　鄰居嘆「怎會這樣」：他很乖很孝順

地方中心／嘉義報導

一名鄭姓男子3日晚間搭乘台鐵自強號152次列車，因逃票與列車長發生糾紛，沒想到他竟持刀捅向上車處理糾紛的25歲員警李承翰，導致對方當場血濺車廂，經11個小時的急救仍傷重不治。李承翰家鄉的里長、鄰居得知死訊後都相當不捨，直說他是個孝順的孩子！

▲李承翰的死訊讓眾人不捨。（圖／記者吳奕靖攝）

嘉義基督教醫院醫務秘書許國忠醫師指出，李承翰3日晚間9時09分左右被送至急診室，到院時已無呼吸心跳，經CPR後恢復微弱的脈搏及血壓，雖經緊急開刀治療，但情況仍不樂觀，因為李承翰除了腹部明顯的一處刀傷之外，肝臟、門靜脈、下腔靜脈都破裂，腹部內有大量出血。經長達11個多小時的急救，輸血1萬8千cc緊急處理，院方於4日上午8時10分仍遺憾宣布急救無效。

▲鄭男持刀猛捅李警，導致對方不幸殞命。（圖／地方中心翻攝）

聽聞李承翰遭刺身亡，芳草里里長劉丙伍表示，李承翰家中三代同堂和樂融融，個性溫和對鄰居十分有禮，因此不少鄉親得知他的死訊時，都感到相當傷心震驚，直說，「這孩子這麼乖、這麼古意，怎麼會發生這種事情？」。

劉丙伍表示，李承翰的雙親從事家庭代工，當初他從警專畢業成績優異，為了照顧長輩、減輕家中負擔，才會選擇回嘉義服務，沒想到卻發生如此憾事。

▲芳草里里長劉丙伍。（圖／記者吳奕靖攝）

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