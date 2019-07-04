25歲勇警獨身肉搏！鏡頭外「乘客嬉笑錄影」掀戰　網怒吼：都去靈堂跪

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25歲鐵路警察李承翰3日晚間在台鐵152次自強號列車上，遭逃票的鄭姓乘客持刀刺破腹部，經搶救後仍於4日上午8時許宣告不治。消息傳出後引起各界關注，許多網友湧入「NPA署長室」留言，甚至也有人貼出民眾袖手旁觀，嘻笑、錄影的畫面。

▲這一幕引起大家關注。（圖／翻攝自NPA署長室粉專，下同）



從畫面中可以看到，李承翰肉搏鄭姓嫌犯數十秒，雙方爆發激烈拉扯，混亂中刀刃刺入他的腹部，留下約5公分的刀傷，當場臟器外露，現場也留下一灘鮮血，怵目驚心。

但沒想到，鏡頭外卻有一群人拿著手機嬉笑拍攝，全程袖手旁觀，隱約只見到2名較年長、壯碩的乘客上前幫忙捶打鄭姓嫌犯，之後才有人陸續上前幫忙。這一幕於案發後在網上瘋傳，許多人質疑，「為什麼放任警察獨自與惡人搏鬥，太冷血了吧！真令人難過，如果怕，第一時間絕對不是選擇拿手機拍照錄影。」

▲女子笑著離開畫面也被截圖瘋傳。



留言也分成兩派，有網友表示「真希望這些人去靈堂前跪著」、「這些拚命拍攝袖手旁觀者，就是造成社會冷漠的幫兇」、「那女的妳居然笑得出來，是什麼心態」。

也有其他人指出「民眾手無寸鐵，而且又是臨時狀況難免害怕跑走或是反應不好」、「不是當事人或不在場的人，都沒有權力指責任何人」、「沒受專業訓練請別輕易上前，反而會把事情越弄越糟」、「事後諸葛就很厲害」。

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