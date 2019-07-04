生前最後身影...25歲勇警遭猛捅！忍痛緊抓嫌「20秒」　保乘客安全才鬆手倒地

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記者翁伊森／嘉義報導

一名25歲李姓鐵路警察處理補票糾紛時，慘遭情緒失控的54歲鄭姓嫌犯揮刀貫腹，經過一夜的搶救於4日上午8時10分不幸宣告不治。事發當時，李員獨自上前與嫌犯對峙，不料對方卻持刀朝他猛刺，但為免波及車廂內10多名乘客，儘管肚破腸流，李員雙手仍緊抓嫌犯，忍痛對抗至少20秒，後方另名台鐵人員才趁隙上前，與其他乘客制伏嫌犯。

▲李員不顧傷勢在車廂內與嫌犯拼搏，車廂座椅、地面全沾滿血。（圖／地方中心翻攝）

李員英勇模樣著實令人欽佩，透過影片也可以看到，當時的他獨自上前，但嫌犯一見他靠近，就是一陣猛刺，李員毫無閃躲機會，而由於當時車廂上還有10多名乘客，原本身上有配槍的他，為了避免波及其他乘客，徒手與嫌犯拼搏。

▲李員為避免波及車上其他乘客，緊抓嫌犯，直到後方台鐵人員趁隙上前，李員才不支倒地。（圖／記者張君豪翻攝）

李員不顧自己傷勢，死命抓著嫌犯，雙方拉扯了近20秒後，後方台鐵人員才趁隙上前，聯合其他車上男乘客及列車長一同制伏嫌犯，而這時的李員才鬆開雙手倒下，但腹部早已鮮血直噴、臟器外露，與死神搏鬥了一夜後，4日上午仍因傷重宣告殉職。

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