影／鐵路勇警殉職　郭台銘慰問家屬嘆「捨身救人」籲：提高警察待遇及撫恤

地方中心／嘉義報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間在台鐵152次自強號列車上，遭逃票的鄭姓乘客持刀刺破腹部，經搶救後仍於4日上午8時許宣告不治。對此，國民黨總統初選參選人郭台銘也臨時更改行程，南下赴嘉義探視殉職員警的家屬，他表情凝重的說，「警察在第一線應該真的要受更大的照顧跟保護」。

▲郭台銘趕赴嘉義探視殉職員警的家屬。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

郭台銘的父親長年服務於警界，身為警察家屬的他，對警察和家屬的心情非常了解，雖然為警察保家衛民的工作驕傲，但也對其安全和健康放不下心。他下午赴嘉義前往李姓員警的靈堂，「我也是警察子弟，我記得以前我也是義警消防大隊，上次在桃園平鎮的時候我也是第一時間趕到。」

▲郭台銘表情相當凝重。

郭台銘說，「警察在第一線應該真的要受更大的照顧跟保護，我也是今天才得知不幸的消息改變行程，取消所有行程，我自己也是警察子弟，從小就知道警察是一個非常危險的工作，擔任責任又重、待遇又低，我現在還是義警消防大隊的總顧問，上次在桃園平鎮也發生問題，他們都沒有很好的保險，國家公保也沒很好的福利制度。」

▲郭台銘前往靈堂慰問殉職員警的家屬（白色衣服為李姓員警的父親）。

郭台銘接著說，「父母親養到一個小孩26、27歲還沒結婚就發生這樣的意外，我呼籲政府，對警察福例要提高，然後要學會保護自己 ，一個生命不容易，政府對他們的撫恤要加強，對他們家屬也要有好的照顧，治安的問題是社會安定的力量，治安做不好社會是不安定的，不安定就不能發展經濟，這是一連貫的，所以我非常重視，就趕下來也通知市長，他（警察）是為了保護其他人、保護旅客，請媒體給他們正確公正的報導，我是來代表感恩的心，來看一看給家屬最大的慰問。」

▲郭台銘說「我是來代表感恩的心，來看一看給家屬最大的慰問」。

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