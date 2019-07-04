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想用無人機空拍東京鐵塔　美國男操作450克機子被函送

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▲近期全台多縣市消防系統陸續成立空拍組織，用以協助空中搜救與救援，直接運用空拍機具有滯空監測、延伸人類視野、地理資訊量化與半自動救災的功能。（圖／記者林悅翻攝）

▲到國外使用空拍機前，需留意當地相關法律。（圖／記者林悅翻攝）

國際中心／綜合報導

許多人出國都會帶著空拍機拍攝許多美景，但是卻沒有查詢當地的相關法律，導致不小心觸法而無法盡興的旅遊。一名30歲的美國男子帶著空拍機赴日旅遊，在未獲得許可的情況下於2日晚間在東京鐵塔附近操作拍攝，結果被值勤的日本警察發現，並以涉嫌違反航空法函送。

據日本《產經新聞》報導，這名30歲的美國籍男子於日本時間的2日晚間11點45分左右，在東京鐵塔附近的港區芝公園（しばこうえん，Shiba-kōen）裡操作重量約為450公克的空拍機。一名警戒中的員警發現空中飛行的機器，便上前詢問在場的這名男子，經盤查後發現男子正打算利用空拍機來拍攝東京鐵塔。

這名美國男子也坦承完全不清楚有相關的規定，以致於觸犯法律。

2015年4月底，日本首相官邸的屋頂上出現一架約為50公分的小型無人機，螺旋槳上端印有核輻射標誌，引起社會高度注意。因此，日政府開始在《航空法》中對於空拍機設置了詳細的使用規則：

1. 空拍機使用時間應在日出之後、日落之前
2. 在使用中要隨時目視空拍機及周圍狀況
3. 必需與人和建築霧保持一定的距離（300公尺）
4. 空拍機不得進入節假日、公開活動、展示會場等群眾集會的場所
5. 不得攜帶易燃易爆物，或是其他易傷害他人或地面建築物的物品
6. 不得投放一傷害他人或是地面建築物的物品

若是有人違反上述規定，將會處以一年以下徒刑或50萬日元（約新台幣14萬元）以下的罰款。東京都警視廳也呼籲外國觀光客注意日本的法律規範，以免觸法而不自知，破壞了遊玩的好心情。

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關鍵字：空拍機,日本航空法,東京鐵塔,港區芝公園,日韓要聞

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