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其實你也不會！日網友買杯子附說明書　教學「用杯子喝液體」

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記者林瑩真／編譯

有想過其實自己不會用杯子喝飲料嗎？日本一名網友在推特PO文，日前買了一個杯子，沒想到杯子送來時，竟然還附上一張《杯子說明書》，讓他好奇：「真的有人需要學習怎麼用杯子喝東西嗎？」

「回家發現新買的杯子送到了，但還附了教新手人類如何用杯子喝液體的說明書。」推主將說明書拍照分享。根據說明書，要用杯子喝水或飲料時，第一點要記得將液體倒至圖示位置（離杯緣約1公分），倒太多會導致灑出；第二點，飲用時不要急於傾斜，要慢慢送入口中，避免灑出的危險或弄髒衣服

▲▼日本網友買杯子，竟附上用杯子喝水的說明書。（圖／翻攝自ぴじぇ@7/7 車楽祭白祭り@pjss287推特）

▲說明書上提醒使用者飲用要小心。（圖／翻攝自@pjss287推特）

說明書另外提醒，若想要提高杯子保溫或保冷的功能，可以依照需求，將熱水或冷水倒入杯中，讓水溫在杯中達到預熱、預冷的效果，1至2分鐘後把水倒掉，就能較長時間的維持飲料的溫度。

如此細心的教人用杯子喝水，也讓推主忍不住開玩笑，指說明書是專門寫給「新手人類」看的。推文也引起網友留言，「可能為令和年生的人考慮吧」、「如果轉世後是人類，那就需要了」、「感覺下次產品就會刻上1公分在哪裡了」、「我剛從異世界過來，真是幫了大忙」。

不過有網友提到，商品可能不是單純的馬克杯，而是可耐100度高溫的真空保溫杯，因此才會提醒使用者不要迅速喝下飲料，避免燙傷。對此，推主也回應杯子確實是真空保溫杯，笑稱「你是人類的上級者嗎？」也有網友回應「你從人類畢業了吧！」

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關鍵字：日本,杯子,保溫,說明書,真空,新手,日韓要聞

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