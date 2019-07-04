其實你也不會！日網友買杯子附說明書　教學「用杯子喝液體」

記者林瑩真／編譯
有想過其實自己不會用杯子喝飲料嗎？日本一名網友在推特PO文，日前買了一個杯子，沒想到杯子送來時，竟然還附上一張《杯子說明書》，讓他好奇：「真的有人需要學習怎麼用杯子喝東西嗎？」
「回家發現新買的杯子送到了，但還附了教新手人類如何用杯子喝液體的說明書。」推主將說明書拍照分享。根據說明書，要用杯子喝水或飲料時，第一點要記得將液體倒至圖示位置（離杯緣約1公分），倒太多會導致灑出；第二點，飲用時不要急於傾斜，要慢慢送入口中，避免灑出的危險或弄髒衣服。
▲說明書上提醒使用者飲用要小心。（圖／翻攝自@pjss287推特）
說明書另外提醒，若想要提高杯子保溫或保冷的功能，可以依照需求，將熱水或冷水倒入杯中，讓水溫在杯中達到預熱、預冷的效果，1至2分鐘後把水倒掉，就能較長時間的維持飲料的溫度。
如此細心的教人用杯子喝水，也讓推主忍不住開玩笑，指說明書是專門寫給「新手人類」看的。推文也引起網友留言，「可能為令和年生的人考慮吧」、「如果轉世後是人類，那就需要了」、「感覺下次產品就會刻上1公分在哪裡了」、「我剛從異世界過來，真是幫了大忙」。
不過有網友提到，商品可能不是單純的馬克杯，而是可耐100度高溫的真空保溫杯，因此才會提醒使用者不要迅速喝下飲料，避免燙傷。對此，推主也回應杯子確實是真空保溫杯，笑稱「你是人類的上級者嗎？」也有網友回應「你從人類畢業了吧！」
帰宅したら新しく買ったコップが届いてたんだけど、人間初心者に向けた液体をコップから飲む方法の説明書がついていた pic.twitter.com/XMzePrcRnH— ぴじぇ@7/7 車楽祭 白祭り (@pjss287) 2019年7月1日