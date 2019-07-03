　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海邊用空拍機拍妻小！見巨型「死神陰影」快速移動　爸驚喊：快回來！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州35歲攝影師沃森（Dan Watson）日前帶老婆和3名子女到海邊玩，突然想用鏡頭記錄下家人歡樂的一刻，想不到「空拍機剛升空不到30秒，我就發現水中有不明陰影」。沃森立刻警覺到不對勁，因為移動的那道陰影竟是條大鯊魚，而且距離孩子們只有幾公尺，動作又相當敏銳迅速，簡直是和死神最接近的一刻。

據buzz feed news報導，當天有5名孩童一起在沙灘旁的淺水區戲水，其中包括沃森的3名子女，分別是5歲蘭登（Landon）、6歲強納森（Jonathan）及9歲葛瑞絲（Grace）。沃森打算離開前用空拍機拍下孩子們玩耍模樣，與這片漸層海洋的美景，想不到無意間拍下了生死一瞬間的恐怖畫面。

沃森表示，「我從空拍機畫面中看到，鯊魚距離孩子們越來越近，我和老婆馬上衝出去並大吼『快回來！』」那瞬間他還以為孩子們逃不掉了，因為鯊魚移動的相當快速，不用幾秒的時間就能游到孩子旁邊。

▲▼鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鯊魚以飛快速度游來。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

雖然該海域本來就有鯊魚出沒，但當時孩子們是待在水深5英尺（約1.5公尺）的淺水區，他們完全沒想到鯊魚竟然會游到這麼靠近岸邊。在混亂中沃森剛好拍到孩子們往岸上衝刺的一幕，倉皇逃跑的同時鯊魚也正好往反方向游去，所有人才驚險地逃過一劫。

據報導，該海域1周後就發生了鯊魚攻擊人類是件，一名18歲的年輕人到海邊衝浪，腿部不幸被鯊魚給咬傷，所幸撿回了一命，而這也提醒了更多人千萬不要對大自然掉以輕心。

ET快訊
新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」
慶600人歸隊！長榮員工餐吃「三寶飯」…領到的人都笑了
館長接受練喻軒邀戰！　「小兄弟我們來一場、一毛錢都不收」

關鍵字：鯊魚,空拍機,Dan Watson,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冏哥跌入瀝青池　路人拉起驚呆「整個浸成柏油人」剩驚悚粉色五官！

中國在南海試射反艦飛彈　美國防部：意圖威嚇「令人擔憂」

腳被割「1公分小傷口」染食肉菌　3天後病發...人母器官衰竭身亡

海邊用空拍機拍妻小！見巨型「死神陰影」快速移動　爸驚喊：快回來！

刺青正妹炫神技「擠雪乳爆蛋」...下秒蛋液噴射！網友看了全暴動

一天只有15分鐘自來水！　印度金奈乾旱4水庫全低於平均值

克萊斯勒救世主！美國汽車界傳奇人物家中病逝　享壽94歲

4個法國大的冰消融！科學家警告：南極洲海冰面積3年縮至40年新低

「割喉IS戰俘」謀殺罪逆轉不起訴！　美海豹隊員可望獲釋

川普推特自豪國慶煙火「規模史上最大」　IS嗆攻擊

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

冏哥跌入瀝青池　路人拉起驚呆「整個浸成柏油人」剩驚悚粉色五官！

中國在南海試射反艦飛彈　美國防部：意圖威嚇「令人擔憂」

腳被割「1公分小傷口」染食肉菌　3天後病發...人母器官衰竭身亡

海邊用空拍機拍妻小！見巨型「死神陰影」快速移動　爸驚喊：快回來！

刺青正妹炫神技「擠雪乳爆蛋」...下秒蛋液噴射！網友看了全暴動

一天只有15分鐘自來水！　印度金奈乾旱4水庫全低於平均值

克萊斯勒救世主！美國汽車界傳奇人物家中病逝　享壽94歲

4個法國大的冰消融！科學家警告：南極洲海冰面積3年縮至40年新低

「割喉IS戰俘」謀殺罪逆轉不起訴！　美海豹隊員可望獲釋

川普推特自豪國慶煙火「規模史上最大」　IS嗆攻擊

林昶佐、洪慈庸宣布競選連任　2020對決林郁方、楊瓊瓔

工會罷工棚發「乖乖」　空服員寫下對公司的話：讓大家平安回家

17歲高中生每天清晨頭痛欲裂　竟是1.75公分腦瘤作祟

6日公開抽40萬筆樣本　國民黨：邀王金平來當總督導

趙春山／從競合到零和看「川習會」

韓國瑜批防疫經費「只給外人」　陳其邁狂搖頭：防疫不分國界

驚險畫面曝光！男嬰遭自家愛犬突襲　當街嚎啕大哭...父母抱緊求救

消暑不成反烙賽！醫教你「看體質吃冰」：這段時間吃最好

車震過程全錄下！年輕人妻尬上52歲外送員　夫氣炸拿刀衝出家門

終於考完！指考試務人員興奮出闈排隊拿手機　18日寄發成績單

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

國際熱門新聞

即／白宮召回副總統　專機空中折..

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液..

她泳衣前後穿反　私處不斷見客

喝到水樂園池水　花美男1年後換..

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶..

九州未來2天雨更猛　氣象廳：快..

辣媽穿深V薄紗　竟被空姐被趕下..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

蟑螂對殺蟲劑產生抗藥性　一代增..

爸媽愛炫耀成績　16歲少女慘被..

「最強護照」排名出爐！台灣第3..

33歲了！琳賽蘿涵以裸體自拍慶..

伊拉克水庫乾涸　3400年前古..

水溝太臭　逃犯受困一晚哭喊求饒

更多熱門

相關新聞

克萊斯勒救世主！美國汽車界英雄病逝

美國汽車界傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）當地時間2日在家中病逝，享壽94歲。他先後擔任過福特汽車（Ford）與克萊斯勒（Chrysler）公司總裁，更在任內帶領員工拯救一度傾頹的克萊斯勒

海豹隊員割喉IS戰俘　謀殺罪不起訴

川普自豪國慶煙火：規模史上最大

美空軍演練遭鳥擊　訓練彈竟掉落

23歲史丹佛中輟生創業　2年翻身百億勝利組

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

林森酒店小媽媽「餓死2歲童」　北漂挽男友

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面