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影／「不用太可憐他們！」爆料殺警嫌股票輸光　鄰：出門沒打過招呼

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地方中心／新北報導

台鐵自強號一名逃票的鄭姓男子，3日晚間在車廂內與警方爆發衝突，持水果刀捅進李姓員警腹部，造成他肚破腸流、送醫不治，上午鄭嫌被依照殺人罪嫌送辦；而鄭妻面對記者時一度下跪痛哭道歉，鄰居則表示「不用太可憐他們，不是說我們亂講話，我們還有保留啦。」聲稱多年來彼此兩家沒講過一句話，鄭嫌也從未打過招呼。

▲▼鄰居爆料在自強號上殺警的嫌犯因為玩股票把錢都輸光。（圖／記者洪正達翻攝）

▲鄰居爆料在自強號上殺警的嫌犯因為玩股票把錢都輸光。（圖／記者洪正達翻攝）

鄭姓男子（54歲）家住在台南市的安南區，平時從事冷氣安裝的小包商，為了切割電線，身上都會配有一把尖刀，案發當時還有另外一把水果刀，而他們一家是市府列管的低收入戶，過去鄭嫌有躁鬱症病史，但病況穩定後已經停藥2年之久。

▼鄭嫌妻子下跪痛哭。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼鄭嫌妻子下跪痛哭。（圖／記者洪正達翻攝）

記者到訪時一名鄰居則表示「他出來沒在互動的，他們家房子幾千萬的，我們一家人對他們印象不好…他是玩股票輸光才會這樣，我覺得這種人，不用太可憐他們，一家人都這樣！我們彼此鄰居，我連他姓什麼都不知道，不是說我們鄰居亂講話，我們還有保留啦。」指鄭嫌出門就是菸咬著，不曾打過一句招呼。

據了解，鄭嫌與妻子還有2名女兒，女兒都已經就讀大學，鄭嫌妻子得知先生在台鐵上持刀刺死25歲鐵路警後情緒崩潰，面對鏡頭下跪痛哭失聲，懷疑最近先生可能因為都收不到帳款，所以經濟壓力太大才會失控。鄭妻透露，先生有長期躁鬱症，已經多年沒有吃藥，最近因為經濟壓力大，「我也不知道他會變這樣」。

持刀殺警的鄭嫌案發當下立即遭到支援警力壓制逮捕，第一時間鄭嫌保持沉默，拒不吐露為何隨身攜帶雙刀，也不願說明行兇動機、案發經過等細節，還拒絕夜間偵訊；如今，在勇警李承翰宣告不治身亡後，鄭嫌上午也遭到警方移送，但過程中鄭嫌情緒相當激動，在媒體鏡頭前再度失控暴走，不斷扭動身體掙扎，還怒吼「我是有計畫的！」

▼台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▲▼無碼版／台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▼嘉義鐵路殺警嫌移送，大喊「我是有計畫的」。（圖／東森新聞）

▲▼嘉義鐵路殺警嫌移送，大喊「我是有計畫的」。（圖／東森新聞）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
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關鍵字：殺警,鐵路警察,殉職,台南,股票,鄰居

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