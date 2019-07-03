台南七股海鮮節　黃偉哲：相揪來七股摸蛤仔吃海產

▲台南七股海鮮節」在永華市政中心舉行「台南ciao夏趴」記者會，市長黃偉哲更是熱情邀請全國民眾前來台南，感受七股最道地的海味、鮮味與人情味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑期親子強檔活動「台南七股海鮮節」，自7月13日至8月17日登場，活動包括《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七股七寶宴》等，3日上午在永華市政中心舉行「台南ciao夏趴」記者會，宣告台南夏日活動正式啟動，市長黃偉哲更是熱情邀請全國民眾前來台南，感受七股最道地的海味、鮮味與人情味。

市長黃偉哲表示，七股海鮮節活動一開跑，受到各界的熱烈迴響，很多活動秒殺額滿，為了讓更多好朋友能前來共襄盛舉，希望主辦單位可以考慮增加活動名額；今年活動自7月13日開始，每個週末都有精彩活動，不管是吃的、喝的、玩的，應有盡有，到七股吃著美味的海鮮，手裡摸著蛤仔，腳上踩著清涼的海水，這是夏日的一大享受，七股海鮮節全方位的活動歡迎您一起來！

觀旅局長陳信安表示，「台南High一夏」活動由七股海鮮節打頭陣，一系列的多元活動，讓台南整個夏日天天精彩可期，首先是邁入第13年的「觀光赤嘴園摸文蛤體驗」活動，7月13日將在六孔碼頭盛大開幕！陳信安局長也提醒大家，「揪團遊七GO」遊程的名額有限，有興趣的好朋友要趕緊把握機會！這個暑假，請大家來「台南ciao夏趴」！輕鬆遨遊大七股，品嚐尚青的海味！滿載而歸！

觀光旅遊局表示，「七股七寶宴」將於7月8日上午9時開放線上訂桌（每人限訂1桌，報名網址：https://pse.is/EYBFY )，活動限量50桌，於8月10日開席，回饋價每桌只要4500元，老饕們趕緊把握！

而「台南HIGH一夏」官網整合的夏季活動，包括國際芒果節、七股海鮮節、夏日音樂節、青春專案、水域遊憩及一見雙雕藝術季等熱門夏季活動，歡迎全國朋友來台南「夏趴」，造訪玩個千遍也不膩的臺南！更多活動內容請至「台南旅遊網」http://www.twtainan.net/或「2019台南七股海鮮節」活動網站http://seafood.mw.com.tw/查詢。