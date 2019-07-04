桃空職工會釋善意「接受對等和平義務」　理事長：禁秋後算帳才有和解可能

▲桃園空服員產業工會4日上午召開記者會說明對資方提出和平協議方案回應。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市空服員職業工會罷工進入第15天，工會4日上午召開記者會回應資方所提「和平協議」，副秘書長周聖凱指出，3日晚間在勞動部居中協調下，工會釋出善意同意接受對等的和平義務，包括遵守團協法約定，不會就此次罷工訴求再發起罷工、同意離島航線不罷工；但反對資方拿和平義務之名，行秋後算帳之實，反對放棄罷工權與反對罷工預告。

桃園市空服員職業工會4日上午10時在長榮航空南崁總公司罷工棚由副秘書長周聖凱、監事黃蔓鈴、會員代表趙婕歡、東華大學張鑫隆教授與工會理事長趙剛提出說明。

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周聖凱說，3日晚間在勞動部邀集勞資雙方居中協調，為促成下次正式協商、建立勞資互信基礎，雙方律師就團協法律文字交換意見，工會回應包括同意接受對等的和平義務與同意離島航線不罷工，包括同意遵守團體協約法第23條之規定，於團體協約約定期間，不會就這次罷工訴求再發起罷工，為確保國人疏運，長榮航空將可用人力用於離島航線，若公司人力不足時，工會願與長榮航空公司協調人力，降低對離島航線之影響。

▲桃園空服員產業工會會員在場力挺工會立場。（圖／記者沈繼昌攝）

黃蔓鈴說，反對資方拿和平義務之名，行秋後算帳之實，認為團體協約法23條對和平義務已有明確規範，但資方卻故意擴大解釋，意圖限縮工會和工人的言論自由，此外，長榮航空要求工會會員「不得對公司員工有霸凌、排擠、歧視等違法或不當之言行」，但如何定義、由誰定義卻十分模糊。

趙婕歡認為，長榮航空要工會放棄罷工權，讓工會無力自保、形同割地賠款，工同意簽訂勞資對等的和平義務，遵守團體協約法規定，但長榮航空和平義務版本，要求工會在團協約定期間，放棄罷工權，不管長榮航空發生什麼惡劣變化，工會都不能罷工，這等於是讓工會無力自保、形同割地賠款；此外，資方要求工會需提出罷工預告，工會反對罷工預告，團體協約效期一般僅三年，但長榮航空卻要求簽署超過團協效期、永遠的罷工預告，十分不合理。

▲桃園空服員產業工會理事長趙剛呼籲資方盡速出面協商，讓罷工早日落幕。（圖／記者沈繼昌攝）

工會理事長趙剛最後重申，工會主動釋出善意，希望長榮航空看見工會主動釋出善意的部分，並與工會共同建立對等的和平義務，不應藉故擴大甚至扭曲解釋，限縮言論自由，更不應該「拿和平義務之名、行秋後算帳之實」，才能真正讓勞資關係在罷工後有和解的可能，也呼籲長榮航空公司盡速出面協商，讓罷工早日落幕。

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