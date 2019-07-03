桃園副市長送水蜜桃飲料　代表市長慰問罷工會員與執勤員警

高雄市議會市政總質詢進行到最後一天，民進黨議員黃文益因質詢副市長李四川，拆除大順陸橋時沒有做好完善規劃，導致汽機車爭道，李四川面對議員不斷追問，竟罕見暴怒，直接在議會怒嗆，「我當了30幾年公務人員，希望你說話摸著良心，我從來沒看過高雄有這種議員！」