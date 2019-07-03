桃園副市長送水蜜桃飲料　代表市長慰問罷工會員與執勤員警

▲桃園市副市長李憲明3日赴南崁罷工現場，帶來水蜜桃、飲料慰問工會成員與執勤員警。（圖／記者沈繼昌攝）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市空服員職業工會罷工進入第14天，桃園市副市長李憲明3日下午到長榮航空罷工現場，李憲明指出，最近天氣悶熱還有豪大雨，他代表市長鄭文燦慰勞大家，希望勞資爭議盡快落幕，希望長榮航空拿出誠意解決；李憲明也帶來水蜜桃與飲料等食品慰勞工會成員與執勤員警，籲請大家保持身體健康。
桃園市長鄭文燦3日在市政會議上提及長榮航空勞資爭議，希望盡速協助勞資完成團體協商。副市長李憲明下午4時30分在市府勞動局長陳靜航陪同下，帶著大批水蜜桃、蘋果、飲料等消暑食品赴南崁罷工現場。
▲桃園市副市長李憲明3日赴南崁罷工現場，向執勤員警慰問。（圖／記者沈繼昌攝）
李憲明表示，他代表鄭市長來慰問大家，最近天氣悶熱，昨天還有豪大雨，工會會員要注意身體，不要中暑，也希望勞資爭議盡快落幕，長榮公司拿出誠意解決問題，也籲請大家保重身體健康。
桃園空服員產業工會則說，希望市府促成長榮公司拿出誠意，爭取勞資對等協商，儘速完成團體協商，不要秋後算帳等訴求。
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