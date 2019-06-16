更新／6千黑衣青年綁白絲帶立院集結挺香港　齊喊反《逃犯條例》

▲「撐香港．反送中」集會現場估計已超過6千人。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

台灣公民陣線、台灣青年民主協會等民間團體今（16日）下午2點在立法院群賢樓外舉辦「撐香港．反送中」集會，現場粗估湧入6千人，青年們人人穿黑衣、手綁白絲帶頂著大太陽席地而坐，高喊堅決反對《逃犯條例》。會中一連串短講，將對香港政府及台灣政府各提3、4項訴求。

【15:00更新】主辦單位宣布，現場參與的民眾已經超過6千人。

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▲台灣青年發起「撐香港反送中」集會。（圖／記者季相儒攝）

活動一開始，香港學生及畢業學生反逃犯條例關注組長何泳彤及台大學生會長吳奕柔共同朗讀華語、粵語和英語聲明。他們強調，嚴正反對香港立法會修訂逃犯條例，因為該條例允許港府根據大陸單方面的請求，將居住、入境香港或於香港轉機的台灣人、香港人及各國的嫌疑犯或告移交至司法人權保障嚴重不彰、「司法獨立」被列為禁詞的大陸審訊。

▲主辦單位在下午3點宣布，現場來參與的民眾達到六千人。（圖／記者季相儒攝）

▲616撐香港反送中集會。（圖／記者季相儒攝）

聲明中也提到，除了對港府訴求外，也認為台灣和香港同樣處在抵抗大陸威權擴張的第一道防線，更應明確展現支持香港民主和港人自決，並應強力反對大陸任何併吞與削弱台灣民主作為。現場眾人齊喊「反對和平協議」、「撐香港、反送中」和「護台灣」。

▲在台港生何泳彤（右）一度大喊香港特首「林鄭下台」。（圖／記者許展溢攝）

值得關注的是，現場可以看到許多年輕人，尤其是高中生到場關心此議題。何泳彤一度大喊香港特首「林鄭下台」。大會將對港府提3項訴求包括，譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，並呼籲追究警方責任、港府應承認612和平示威並非暴動，釋放被拘捕的抗爭者並停止司法追訴。

▲台北下午天氣炎熱，有上千位民眾仍然到場力挺。（圖／記者季相儒攝）

主辦單位對台灣政府則是提出4項訴求，包括要求國會應發表「反送中」聲明，反對將台灣人移交大陸、政府應與國會設立庇護港澳政治難民的具體配套、針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格控管制，和台灣與各國政府共同檢視香港民主、人權、法治狀況，阻止大陸傷害香港。

▲到場力挺的民眾，手上拿著「台灣撐香港」的手舉牌。（圖／記者季相儒攝）