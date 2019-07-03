懷疑妻子出軌搞曖昧！醋男「菜刀藏褲管」　朝頸猛揮砍租客

▲桃園市鄭姓男子今年2月間懷疑劉姓男子與妻搞曖昧，預藏菜刀砍傷劉男，桃檢依殺人未遂起訴。（示意圖／pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

來台依親的大陸籍鄭姓男子懷疑袁姓妻子與另名劉姓男子搞曖昧，今年2月間藉機與劉男討論房子退租事宜，雙方爆發口角爭執，鄭以預藏在褲管內菜刀猛砍劉頭部、頸部，劉當場嚇得放聲慘叫，驚動房東報案後送醫急救撿回一命。鄭在偵訊時坦承行凶，因懷疑妻子與劉男有曖昧情愫，才會持刀揮砍；桃檢3日偵結依殺人未遂罪嫌將鄭提起公訴。

檢警調查，54歲的鄭姓男子來台依親，鄭查出袁姓妻子在中壢區租屋給劉姓男子後，私下還給劉金錢，懷疑兩人搞曖昧，一直懷恨在心；今年2月15日中午，鄭男私下邀約劉以商討退租事宜為由前往租屋處討論，雙方見面後一言不合爆發口角，鄭手持預藏在褲管的菜刀，朝劉頭、頸等處揮砍，導致劉男頸部、後腦杓與左手掌留下5至15公分不等傷口；劉男吃痛受傷後急忙慘叫呼救，房東察覺情況有異，趕緊將其送醫並報警處理，所幸劉男經急救後倖免於死，撿回一命。

桃檢偵訊時，鄭男坦承犯行，辯稱獲悉袁女租屋給劉男居住後，平日還會拿錢給對方，因此懷疑兩人搞曖昧有染，才預藏菜刀在褲管裡；桃檢認為，鄭男罪證犯行明確，若非警方據報趕來，劉男可能被當場砍死，3日偵結依殺人未遂罪嫌將鄭男提起公訴。

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