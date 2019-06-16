有民主才有小確幸　張娟芬挺香港：一定要守住台灣民主制度

▲作家、教授張娟芬現身撐香港反送中集會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者許展溢／台北報導

作家、教授張娟芬今（16日）出席在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組等民間團體舉辦「撐香港、反送中」集會表示，香港近來抗爭行動對台灣有很好啟示，尤其是港人愈來愈強大上街力量，要去思考，不要覺得小蝦米對抗不來，台灣不該輕言放棄，一定要守護住台灣民主制度。

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▲作家、教授張娟芬在台上表示，台灣不該輕言放棄，一定要守護住台灣民主制度。（圖／記者莊喬迪攝）

▲頂著大太陽，現場上萬民眾高舉手舉牌。（圖／記者季相儒攝）

張娟芬表示，從香港經驗來看，大家以為小確幸及最珍惜的，只要有錢就能擁有，但這些要有民主才會有，從1997年香港還給大陸後，這幾年發現，要有好的生活、醫療品質等這些事不是有錢就能掌握，在一點點失去法治和民主時，這些小確幸都會失去最珍貴，也是最驚人的提醒。

▲上萬人在立院外參與「撐香港、反送中」活動。（圖／記者季相儒攝）

張娟芬說，香港人這些年來展現愈來愈強大的上街力量，可以有意識的放在國際網絡來思考，如想辦法取消高官英國國籍、聯合國申請訴諸人權法等這些事，在台灣常常會被忽略，尤其這半年來焦慮程度很高，因為被失敗主義所壟罩，以為大陸很大，台灣很小。而台灣、香港對大陸都不是單一關係，是放在整個國際脈絡中，台灣人應該記下這很好的啟示，不要輕易覺得小蝦米對抗不來，因為有很多盟友，除香港還有澳洲、紐西蘭、美國等國都有可能成盟友。

▲現場來參與的青年超過1萬人。（圖／記者季相儒攝）

張娟芬認為，在國際脈絡思考中，台灣關係更不該輕言放棄，尤其這幾天受到香港這麼大鼓舞，香港都沒放棄，台灣也不能放棄，這也是是為什麼今天要站出來表達，一定要守護住台灣的民主制度。屏東大學社會展學系副教授邱毓斌到場表示，要給香港一個掌聲，「抗爭」這2個字訴求，是埋在香港社會中，很悲傷的是有同志犧牲，有子彈出來，要跟香港學生說不要放棄，因為自己研究的對象香港基層勞工，他們都沒有放棄，現在還在街頭上，最後高喊「香港並不孤單。」

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