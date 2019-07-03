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憂毀居住品質！護理之家進駐社區遭抗議　業者怒「持刀割布條」挨告

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▲桃園市某家長照業者不滿社區居民掛布條抗議，業者憤而持刀毀損布條挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某家長照業者不滿社區居民掛布條抗議，業者憤而持刀割斷繫繩挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某家長照業者最近將在龍潭區百年大鎮社區設立護理之家，但因事前未與住戶達成共識，與社區管委會、住戶摩擦不斷，居民憤而在社區懸掛起抗議布條；呂姓業者不堪屢遭刁難，2日持刀割斷抗議布條，社區管委會事後提告毀損，呂則回嗆「不怕你告！我賠得起！」全案正由警方調查中。

位於桃園市龍潭區的百年大鎮社區，某家長照業者向市府申請長照設置審議通過後，將在社區設立擁有90床的謢理之家，但卻引發社區強烈反對，質疑業者進駐擁有2千餘戶大型社區設置長照之家，未來汙水、醫療廢棄物將危及社區居住品質，管委會向市府陳情要求撤銷業者設立許可，還給社區居住環境。

▲桃園市某家長照業者2日毀損社區居民抗議布條挨告，管委會提供監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓業者在割毀布條後，還嗆「不怕你告！我賠得起！」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂姓業者2日衝過護理之家前方斜坡，持刀將管委會與居民懸掛抗議布條割斷，管委會人員發現後上前制止，與呂姓業者發生口角並揚言提告毀損，呂姓業者當場回嗆，「不怕你告！我賠得起！」

呂姓業者說，護理之家進駐施工期間，管委會屢次刁難，還在6月25日未經告知的情況下，以施作花圃名義挖掉護理之家屋前斜坡，他要求管委會恢復原狀卻未得到回覆，2日才氣得拿鋸刀將設置在護理之家對面4塊抗議布條繫繩割斷。

百年大鎮社區管委會主委李智傳澄清，護理之家屋前斜坡已涉嫌侵占公共財產，管委會依法施工，呂姓業者提出質疑已申請鑑界，不懂他為何持刀毀損抗議布條，「經營長照事業應胸懷公益之心，但諸多行事作風令人不解！」事發後管委會已向警方提出毀損告訴，目前全案正在調查釐清中。

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關鍵字：護理之家,進駐社區,管委會提告毀損

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