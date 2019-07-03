破壞運勢！早上才拜過的百年祖墳下午被建商挖空！家人突然休克死亡

▲祖墳被挖，家屬報警看監視器畫面，發現了動工的車輛。（圖／突發中心翻攝）

突發中心／新北報導

新北市中和區一處墓地上個月28日被挖成空地，百年墓碑、骨甕都不見了，家屬氣炸，認為祖墳被破壞，將嚴重影響後代的運勢，詛咒挖墓者「不得好死」；而教唆動工的人表示自己是該墳的後代，與建商合作遷墓。家屬決定提告，豈料到了本月2日，原本還好好的長輩突然休克，當天就走了。

氣炸的家屬姓游，是中和地區的望族，已經供奉祖先近百年，且每天都會去看看祖墳，豈料在上個月28日，游家人出門發現墓地在開挖，起初還以為是新北市政府遷葬，請議員幫忙找地政局詢問才得知，公家單位沒有拆遷，「這個地號連法拍都還沒開始」

▲原本游家的祖墳長這樣。（圖／翻攝PTT八卦板）

據了解，該處埋葬的是游家祖籍第14代，而地籍是祖籍第17代的名字，但17代日治時代倒房、族譜無後嗣。由於17代無直系血親，墓地擺放近百年，現在地籍是無主待繼承，由新北市政府代管。

游家人解釋，他們當下即向轄區派出所報案，後來接著找到遷墳的人，其聲稱是這個地號繼承人的後嗣，是建商找他們合建，有談妥遷葬，但宗祠內的宗親沒有任何人知道這個地號的名字，而且舊台北縣政府認可的家族族譜上也沒記載17代有任何後代（對方自稱為直系親屬關係人）

家屬在臉書發文痛批，「挖人祖墳猶如殺人父母，不是政府官方公權力，地籍未進入法拍，私拆人家祖墳...不得好死跟你說」並指控建商為了開發蓋大樓，找來桃園一名沒見過面的親戚，自稱是所有人。

「就算對方真的是祖孫好了，但多年來都是我們在供奉，要遷墳怎麼不先通知我們？」游家人悲憤表示，祖墳被挖沒多久，長輩就突然過世了，現在整個家族是一片哀戚的氛圍…

游家推測對方的想法，「你不遷葬就我來遷葬，了不起賠你一些遷葬費用，遠比這個土地的得到的利益相比，划算又快速很多，只能說，利益當前，人心跟魔鬼一樣」

▼結果現在被挖成這樣，斷垣殘壁上還放著喝剩的飲料杯，家屬氣炸提告，沒想到過沒多久，健康的長輩突然休克離世，家族運勢似乎開始受到影響。（圖／翻攝PTT八卦板）