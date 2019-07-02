「大哥房」半夜鐵鍊聲！病患驚：鬼差來抓人？　護理師瞞真相：從背涼到腳

▲原PO說，大哥房在單位走廊最後、最角落裡的一間。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

網搜小組／綜合報導

「聽得出來病人顫抖的聲音…」一名前護理師分享醫院半夜「大哥房」傳來腳鐐聲，嚇得病患問「我已經好幾個晚上有聽到鐵鍊拖行的聲音，我好害怕，是不是鬼差出來抓人了？」她當下安慰病人不用害怕，但其實隱瞞了真相，「我卻從背脊涼到腳底。」另名也待過大哥房的護理師說，曾聽病患說半夜有被拉腳，或有看到穿日本軍服的在行軍。

原PO近日發文說，曾擔任過護理師，臨床工作超過15年，她待過的單位很特別，雖屬於外科病房，但因醫院有跟監獄簽訂合作，有間專收受刑人的特別病房，「我們稱它為大哥房」；它的位置在單位走廊最後、最角落裡的一間，屬於大通舖型，有時住院受刑人一多，有可能會塞滿5、6床。

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「受刑人是沒有隱私可言的」，原PO表示，一名受刑人住院會配兩名監所管理員，所以「大哥房」常塞滿人，且都是男生，陽氣應該非常旺盛才對，卻特別陰暗、特別涼爽，病房燈全開還是覺得很暗，她們也和大哥們相處不錯。

原PO指出，某天小夜班分配好病房後，學妹走過來問，「學姐，我可以跟妳換病房嗎？因為今天大哥房裡讓我覺得很不舒服，而且我看到了⋯還好多個。」她心想「誰叫我是資深學姐！當然要維護學姐的尊嚴」，竟然答應了。

▼原PO說，大哥上廁所時，自己用雙手拉著腳鐐，夜深人靜時腳鐐聲會特別大聲。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）



「說也奇怪，今天大哥房超級不順利」，原PO回憶，當時先CPR一床，搞得昏天暗地，後來該大哥轉到內科加護病房（MICU）；隔壁床大哥安靜看著她們在急救，但他半夜以「半坐臥」的姿勢在睡夢中安詳辭世，「明明昨天他還好好跟我說話。」她解釋，因呼吸喘的病人會採半坐臥，以利呼吸道通暢。

原PO說，大哥病人躺在床上時，腳鐐、手銬一定鎖在床欄杆上，只有在上廁所時會解開手銬，自己用雙手拉著腳鐐，所以夜深人靜時，腳鐐拖地板的聲音會特別明顯大聲。

原PO表示，大哥房內有兩道門，最外面是普通門，但裡面那道是鐵門，因此其他病人不會知道裡面住的是特別病患，「今天大夜，病人終於忍不住了！在我做凌晨一點治療的時候，小小聲但是聲音聽起來非常害怕問我：護士小姐，護士小姐！我已經好幾個晚上有聽到鐵鍊拖行的聲音，我好害怕，是不是鬼差出來抓人了⋯」

▼原PO當下安慰病人，但心想「大哥房已經空了好幾天沒有住人了。」（圖／達志／示意圖）

「聽得出來病人顫抖的聲音！」原PO當下安慰病人不用害怕，「我們這裡有住著特別的病患，他們是監獄受刑人，所以鐵鍊、腳鐐聲都是他們上廁所時走動造成的聲響，不用害怕！」她表示，病人聽了解釋安心非常多，「但是我卻從背脊涼到腳底！因為大哥房已經空了好幾天沒有住人了。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友驚呼「嚇死人了」；原PO回，其實單位上很多同事都有聽過這聲音，「我自己回想起來也是毛毛的！但是身在工作裡沒有太多害怕的時間，一下就投進照顧病人裡。」

其他人留言，「會不會是死去的大哥晚上來回診了」、「大哥的魂還在」。也有一名護理師說，剛畢業時在某醫院當護理師，那時也分配到有囚犯的病房，每次做治療都要被關進去，其實壓力頗大；也曾聽病患說半夜有被拉腳，或有看到穿日本軍服的在行軍，「鐵鍊聲我都視為正常，因為畢竟有囚犯，這些都是正常的聲音。」