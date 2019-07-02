早上看還好好的…百年祖墳下午被挖空蓋大樓　家屬：不得好死！

▲看著祖墳被挖，現場還有工人遺留的飲料杯，游家人氣炸。（圖／翻攝PTT八卦板）

突發中心／新北報導

新北市中和區一處墓地日前被挖成空地，百年墓碑、骨甕都不見了，家屬氣炸，詛咒挖墓者「不得好死」，也認為祖墳被破壞，將嚴重影響子孫的運勢；家屬找動土的工人，進而追到教唆者，其表示自己也是該墳的後代，與建商合作遷墓。家屬無法接受，決定提告。

家屬姓游，是中和地區的望族，已經供奉祖先近百年，且每天都會去看看祖墳，豈料在上個月28日，游家人出門發現墓地在開挖，起初還以為是新北市政府遷葬，請議員幫忙找地政局詢問才得知，公家單位沒有拆遷，「這個地號連法拍都還沒開始」

據了解，該處埋葬的是游家祖籍第14代，而地籍是祖籍第17代的名字，但17代日治時代倒房、族譜無後嗣。由於17代無直系血親，墓地擺放近百年，現在地籍是無主待繼承，由新北市政府代管。

游家人解釋，「遷墳的人聲稱是這個地號繼承人的後嗣，是建商找他們合建，有談妥遷葬，但宗祠內的宗親沒有任何人知道這個地號的名字，而且舊台北縣政府認可的家族族譜上也沒記載17代有任何後代，但對方自稱為直系親屬關係人」。

家屬在臉書發文痛批，「挖人祖墳猶如殺人父母，不是政府官方公權力，地籍未進入法拍，私拆人家祖墳...不得好死跟你說」並指控建商為了開發蓋大樓，找來桃園一名沒見過面的親戚，自稱是所有人。

游家人表示，「就算對方真的是祖孫好了，但多年來都是我們在供奉，要遷墳怎麼不先通知我們？」已至派出所製作筆錄提告，全案將進入司法程序。

▼祖墳被開挖之前。（圖／翻攝PTT八卦板）