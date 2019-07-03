「阿婆」連3晚冷笑：有紙批某？　超商大夜女店員做6天知真相嚇到辭職

▲原PO說，阿婆站在原地不動，看她好幾分鐘。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「她一樣冷笑看著我，幾秒後說：少年仔……有紙批某？」屏東一名女網友分享學生時在超商打工，連續3天半夜3點半看到一名皮笑肉不笑、手很冰的阿婆，後來她知道真相後嚇到提離職。她最後一晚上班，打電話叫女友來陪她，但對方路上卻哭著打一通電話。

「這是我心中排行第三嚇死我的經歷。」原PO近日發文說，7年前讀五專時，因想賺更多錢，跟店長要求上大夜班，雖對方表示為難還是答應；她通常都晚間10時半出門、近11點到店裡，開始忙交接進貨結帳等，某天上班前看見有戶人家在辦喪事，因小時候長輩都說經過喪事別看，所以她也很自然把頭撇向右邊。

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原PO指出，到店裡開始忙東忙西，她會在凌晨3點幾乎沒客人時到冰箱補貨，就這樣連續三天；第三天凌晨3時半，才剛要走進員工辦公室補飲料，就看見一名阿婆騎淑女車停在店門口，「她皮笑肉不笑看著我，臉非常的蒼白，不進店裡也不離開，她的笑容令我感覺有些發毛，於是我在櫃檯向她點頭微笑。」

「如果把她的雙眼跟嘴巴拆開來看，大家會比較明白我當下為何發毛」，原PO形容「她的雙眼是絕望的眼神，沒有丁點擠壓周圍肌肉，但嘴巴卻像裂嘴那般對我笑著。」

▼原PO上超商大夜班，但遇到「阿婆」後立刻離職。（圖／示意照／CFP）

原PO假裝整理貨架上的商品，一邊用餘光瞄阿婆，對方就站在那一動也不動看她幾分鐘，「在我快受不了想進員工辦公室暫時躲避的時候，她卻突然上腳踏車騎走了，當時的我有些鬆了一口氣的感覺」，於是繼續完成工作。

原PO說，第四天凌晨3點多，那位阿婆又來，依然皮笑肉不笑看她，她也像前一天一樣點頭微笑回應；之後她準備補貨，補到一半，看見阿婆就站在冰箱外看著她，她馬上走到外面，「阿婆，有什麼需要為您服務的嗎？」

原PO表示，阿婆還是皮笑肉不笑看著她，一句話也沒說只是點點頭；她又問「那妳需要什麼呢」，但對方沒說話轉頭就走；第五天同一時間，阿婆又來了，停下淑女車，站在車旁冷笑看著她。

「我依然微笑點頭問好，等了幾分鐘，她還是維持同一個表情、同一個姿勢看著我」，原PO補貨時，不時從冰箱往外看，都沒見阿婆進來，補完貨準備回櫃檯，一打開員工辦公室的門，「阿婆怎麼在門口啦！剛剛明明就沒看到她進來！而且還貼著門這麼近！」

▼原PO說，遞紙箱給阿婆時，「她卻抓住了我的手，她的手很冰。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO當下馬上硬擠出一句，「阿婆，妳需要什麼嗎」；對方一樣冷笑看著她幾秒後說，「少年仔……有紙批某（台語：年輕人，有紙類嗎）？」，她立刻轉身給對方幾個紙箱，「遞給她的時候，她卻抓住了我的手，她的手很冰。」

原PO表示，已經嚇到快說不出話，很想懷疑她不是活生生的人，但身為服務業必須敬業。她有些結巴問，「阿婆，妳還需要什麼嗎？紙批已經都給妳了，如果明天有，我會幫妳先準備好放在門口。」

原PO指出，阿婆不笑了，「我的害怕似乎有些被察覺出來，我假裝無意撥開她緊握的手，她沒有說話又轉身離開了」；上班第六天，她騎車見喪家外已放置三角錐，想必隔天是告別式，「我繞過三角錐，眼睛不經意飄向那戶人家，嗯？遺照很面熟耶。」

「到了店門口，我開始奪命連環摳店長，說我感冒身體不舒服要請假」，原PO聽到店長說太臨時無人手可支援，要她撐一晚，馬上打給當時的女友，請對方來店裡陪上班，「她在半路哭著打了一通電話給我後，就在店裡陪我。」

▼原PO騎車上班，途中經過喪家，後來才知恐怖真相。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）



原PO表示，凌晨2點多開始感到害怕，不太敢進去補貨，等待的時間總是特別漫長，心中不斷祈禱阿婆別來，當晚阿婆沒來，而女友在店裡趴睡一晚直到她下班。

原PO說，她等早上店長一來馬上提離職，告知家裡不希望她再上班，「遺照的主人就是這幾天凌晨3點半都會來的那位阿婆…沒仔細回想，還後悔當初怎麼沒懷疑，為什麼她每天都穿一樣的衣服？」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友好奇為何原PO的女友半路會哭？原PO回，「她說有個人騎腳踏車追她，她騎機車騎很快。我打給她的時候，那個人就不見了。」

有人留言，「我覺得阿婆會不會只是還不清楚自己已經往生了啊！剛往生的人有些不是都會處於不太確定、不太清楚的狀態，也會因無法思考所以迷迷糊糊的，然後繼續做著自己生前所做的事。直到頭七，土地公才會去找祂，告訴祂已經不是陽世間的人了，然後帶祂回家！」