台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔！　25歲警被刺「緊抓手45秒」生前上車最後身影曝

▲鄭嫌行兇前手插口袋對列車長叫囂。（圖／地方中心翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名25歲李姓鐵路警察調解補票糾紛，遭失控乘客鄭再由持刀刺破腹部，不幸在今天（4日）上午8時27分宣告不治，他生前勇敢搏鬥，即使受傷仍緊抓住對方的手45秒，就怕刀子傷到其他乘客。而李嫌身上帶兩把刀子，分別是切割冷氣電線的尖刀與水果刀，有躁鬱病史停藥兩年，行兇時還嗆警「沒手骨喔」（台語，指人體上肢胳臂的骨頭部分）。而當時共6人才壓制得住李嫌，乘客也紛紛拆下窗簾想要救人，未料仍傳來噩耗。

砍人事件發生在3日晚間8時40分左右，鄭嫌（54歲）搭乘152次、屏東開往七堵的自強號「沒有買票」被抓包，與列車長發生糾紛、大聲咆哮。根據民眾拍攝的影片，火車抵達嘉義站後，鄭被列車長要求下車，他拒絕並和對方口角，在車廂內大喊「警察來就很難看」。列車長則回「你又沒票，給你坐到嘉義了，不然你要到哪？」

▼李員上車處理補票糾紛，未料竟是最後一次值勤。（圖／地方中心翻攝）

▼員警受傷還是緊抓住嫌犯的手，就怕刀傷及無辜。（圖／地方中心翻攝）

▲▼原本4人壓制鄭嫌，後來又來兩名乘客幫忙，6人才壓得住。（圖／地方中心翻攝）



此時，列車長見李員上車準備調解，對員警說「他就是沒有票啊，叫他在嘉義下車。」鄭男嗆警「沒手骨喔」，持刀刺傷對方導致上腹出現5公分刀傷；但李仍緊抓住對方的手長達45秒，就怕刀子傷及無辜。

列車長及其他熱心乘客見狀立刻衝上前幫忙壓制，當時包括台鐵人員共4人，但有人喊「不夠啦、不夠啦」，又有兩名男乘客上前幫忙。乘客們也紛紛拆下車廂內的窗簾綁起來，想要抬起受傷的員警，但後來因為面積太小，改由人力。

根據民眾提供的畫面，李員表情痛苦、腹部全是血，被消防員和台鐵人員3人輕輕抬起，一人扶頭、一人抬腳、一人拉皮帶避免影響傷口，把人從車廂抬到列車門口。消防員將李小心翼翼抬上長背板，連喊4次「沒事」，還說「加油，手放著喔（壓住腹部傷口）」，並送醫急救。一旁女乘客也對警察喊加油。

▼李員被嫌犯刺破肚，車廂地板都是血。（圖／記者張君豪翻攝）

▼受傷警被3人小心翼翼抬到列車門口。（圖／地方中心翻攝）

▼一人扶頭、一人拉皮帶、一人抬腳輕輕移動受傷警。（圖／地方中心翻攝）



嘉義基督教醫院急診室醫師廖志江表示，員警9時10分左右送到急診室，送來時臉色蒼白、OHCA失去意識，上腹部有約5公分的刀傷，內臟「跑到外面來」，院方CPR後已經恢復生命跡象，但尚未脫離生命危險。遺憾的是，院方宣布，今早8時27分搶救不治。據了解，李員畢業於警專第31期，在單位已經值勤5年多，平時工作相當認真，時常受到分局表揚。

而鄭嫌被壓制後，大喊「帶我回警察局」，並拒絕夜間偵訊，對於行兇動機三緘其口，因此移送地檢署時間仍然未定。他是台南安南區人，從事冷氣安裝，事發時身上攜帶一把切割冷氣電線的尖刀與一把水果刀，有躁鬱病史，停藥兩年，至於詳細行兇動機還有待釐清。

▼兩把砍警凶器。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼鄭嫌拒絕夜間偵訊。（圖／記者翁伊森攝）

▼年輕、優秀的李姓員警因處理補票糾紛，遭刺肚大量失血殉職。（圖／翻攝李姓員警臉書）