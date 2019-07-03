　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大鵬灣BOT商營運15年欲結束營業　鵬管處：十分可惜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲2019台灣燈會風光在大鵬灣舉行，其中「線花」獲 義大利國際設計大獎金獎作品。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲2019台灣燈會風光在大鵬灣舉行，其中「線花」獲 義大利國際設計大獎金獎作品。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

大鵬灣國家風景區BOT廠商大鵬灣開發股份有限公司2日晚發佈新聞稿，以主管的大鵬灣國家風景區管理處違反BOT契約應盡義務，均未見政府、鵬管處有積極改善作為，於2019年3月13日，終止15年來雙方BOT契約。

鵬管處3日也發佈新聞稿做回應，指建環灣道路及高速公路引道、灣域底泥浚渫、灣域內非法設施物排除、設置計畫範圍外廢水截流設施等，均本誠信已依約完成，若大鵬灣公司仍因營運虧損決定歇業，十分可惜。

請繼續往下閱讀...

由於兩單位均以新聞稿方式處理這起攸關地方重大觀光發展事件 ，地方人士雖關心事件發展，目前也霧裡看花。大鵬灣公司7月16日後是否還營運，目前還是未定數 。

大鵬灣公司新聞稿，指「水質狀況」是大鵬灣風景區能否成為國際級水域活動區域之根本，然政府對於大鵬灣風景區外汙水直接排入灣域的問題始終未能解決，迄今未依約設置「廢水截流系統工程」，導致大鵬灣周邊未經處理之民生汙水、養殖汙水、農牧廢水仍全數流入大鵬灣，使大鵬灣域成為大型汙、廢水沉澱池。

長年積累下來，灣域內水質狀況甚差，更常有優養化的紅潮現象、水體顏色混濁、氣味不佳等問題，嚴重影響遊憩意願。該歷年來多次向鵬管處提出改善的通知，然迄今未見其提出積極解決此問題的方案、預算與執行時程規劃，毫無改善意願。另消極未核准該公司水上活動、怠於取締灣域內非法佔用航道從事「漁撈」等情事。該公司失望之餘，只得依法終止雙方BOT契約。

鵬管處則以簽約前該處即依開發經營契約規定，已著手辦理興建環灣道路及高速公路引道、灣域底泥浚渫、灣域內非法設施物排除、設置計畫範圍外廢水截流設施等，依約完成，除每年舉辦帆船、風浪板、路跑、自行車等大型活動外，另觀光局也特別將2019年台灣燈會選址於此，為大鵬灣注入新亮點及其商業活力，並造成全台民眾對台灣燈會在屏東的熱烈回響。

鵬管處表示，大鵬灣公司於今年6月6日向中華民國仲裁協會提出「交通部觀光局大鵬灣國家風景區建設（BOT）開發經營爭議事件」仲裁聲請，該處於大鵬灣公司提出仲裁聲請前，曾透過多次正式協調會議與非正式面談協商相關爭議，並曾由國發會、財政部促參司及觀光局召開相關會議協助大鵬灣公司就所遭遇各項困難予以協助，對於大鵬灣公司仍因營運虧損決定歇業，「感到十分可惜」。另針對大鵬灣公司所提5大爭點，該處均已依契約規定執行。有關仲裁事項已全案積極要求合約專業管理顧問研議，並依法依約辦理並妥為因應。

ET快訊
逢甲台妹羞認50人斬「交往前要試車」　清純女自爆：一周15次
新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

關鍵字：鵬管處,大鵬灣,BOT,15年

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

勞資紛爭該怎麼處理？指考公民與社會考「勞工面臨的困境」

大鵬灣BOT商營運15年欲結束營業　鵬管處：十分可惜

新竹期間限定網美打卡熱點！護城河畔4大竹編公共藝術隨手拍都好仙

7/5從南崁罷工棚走到總統府！　長榮空服員：小英出來面對，不要躲在總統府

花3天「做好料」誘捕！他抓到「肥美大米奇」下秒崩潰：怎麼處理　網笑翻

西南氣流雨彈狂炸　高雄三民「樹倒毀車」無人受傷

監考老師搞烏龍　指考生提早離開試場遭巡場試務員制止

七旬嬤拿千鈔！店員妹「當500鈔結帳」　女兒氣炸：她打死不認

指考公民考「中、美新聞自由度」　考生壓線交卷：有些題目想5分鐘

工會罷工棚發「乖乖」　空服員寫下對公司的話：讓大家平安回家

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

勞資紛爭該怎麼處理？指考公民與社會考「勞工面臨的困境」

大鵬灣BOT商營運15年欲結束營業　鵬管處：十分可惜

新竹期間限定網美打卡熱點！護城河畔4大竹編公共藝術隨手拍都好仙

7/5從南崁罷工棚走到總統府！　長榮空服員：小英出來面對，不要躲在總統府

花3天「做好料」誘捕！他抓到「肥美大米奇」下秒崩潰：怎麼處理　網笑翻

西南氣流雨彈狂炸　高雄三民「樹倒毀車」無人受傷

監考老師搞烏龍　指考生提早離開試場遭巡場試務員制止

七旬嬤拿千鈔！店員妹「當500鈔結帳」　女兒氣炸：她打死不認

指考公民考「中、美新聞自由度」　考生壓線交卷：有些題目想5分鐘

工會罷工棚發「乖乖」　空服員寫下對公司的話：讓大家平安回家

2歲小男童偷溜出門逛大街　蘆洲警耐心安撫助返家

偷拍男專挑「熱舞社」　追蹤公演場地潛入女廁放自製遙控針孔

士兵遭拖進廁所「吞屎喝尿」襲下體　南韓國防部下令徹查陸軍霸凌案

牙痛就醫「神秘黑點」竟是食肉菌　人妻下巴慘被「吞噬」成發黑爛肉

再慢一點點會被罰更多！酒駕男遭逮好鬱卒　警方一段話讓他笑著繳錢

陪鞋商男友義大利看球賽！名模邱馨慧戴白紗「攝影師主動幫拍婚紗照」

中職／Lamigo屬於市民　劉玠廷對買家唯一要求：留在桃園

懷疑妻子出軌搞曖昧！醋男「菜刀藏褲管」　朝頸猛揮砍租客

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

SUZUKI電動機車「eReady」上市！售價68500元主打女性市場

生活熱門新聞

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝..

即／館長接受練喻軒邀戰：一毛錢..

即／氣象局23：30發布6縣市..

600人歸隊！長榮員工餐吃三寶..

「木恩颱風」最快今晚生成！全台..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

快訊／4號颱風「木恩」生成！

高雄下水道如「邪惡城堡」　李鴻..

因蔡總統這句話　長榮罷工空服員..

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

長榮玩真的！本周招募200名本..

長榮罷工露曙光：7月11日運能..

國小生數學！「12345678..

快訊／長榮取消優待機票　工會：..

更多熱門

相關新聞

大鵬灣BOT解約　周佳琪：賽事不能停擺

屏南地區立委參選人周佳琪3日表示，大鵬灣BOT多年來，當初政府與BOT廠商畫的大餅，根本沒有達到預期的成效。廠商解約後，政府有責任，務必讓大鵬灣風景區活動賽事等正常運作，絕不能有空窗期，並應盡速做好對未來的規劃。

獨／大鵬灣國際賽車場7月中歇業

大鵬灣跨海大橋下散步　男左肩遭槍擊

時速飆189km撞牆　車手慘死大鵬灣賽道

南港新藥研發聚落　資金到位

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

林森酒店小媽媽「餓死2歲童」　北漂挽男友

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面