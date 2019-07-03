大鵬灣BOT商營運15年欲結束營業　鵬管處：十分可惜

▲2019台灣燈會風光在大鵬灣舉行，其中「線花」獲 義大利國際設計大獎金獎作品。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

大鵬灣國家風景區BOT廠商大鵬灣開發股份有限公司2日晚發佈新聞稿，以主管的大鵬灣國家風景區管理處違反BOT契約應盡義務，均未見政府、鵬管處有積極改善作為，於2019年3月13日，終止15年來雙方BOT契約。

鵬管處3日也發佈新聞稿做回應，指建環灣道路及高速公路引道、灣域底泥浚渫、灣域內非法設施物排除、設置計畫範圍外廢水截流設施等，均本誠信已依約完成，若大鵬灣公司仍因營運虧損決定歇業，十分可惜。

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由於兩單位均以新聞稿方式處理這起攸關地方重大觀光發展事件 ，地方人士雖關心事件發展，目前也霧裡看花。大鵬灣公司7月16日後是否還營運，目前還是未定數 。

大鵬灣公司新聞稿，指「水質狀況」是大鵬灣風景區能否成為國際級水域活動區域之根本，然政府對於大鵬灣風景區外汙水直接排入灣域的問題始終未能解決，迄今未依約設置「廢水截流系統工程」，導致大鵬灣周邊未經處理之民生汙水、養殖汙水、農牧廢水仍全數流入大鵬灣，使大鵬灣域成為大型汙、廢水沉澱池。

長年積累下來，灣域內水質狀況甚差，更常有優養化的紅潮現象、水體顏色混濁、氣味不佳等問題，嚴重影響遊憩意願。該歷年來多次向鵬管處提出改善的通知，然迄今未見其提出積極解決此問題的方案、預算與執行時程規劃，毫無改善意願。另消極未核准該公司水上活動、怠於取締灣域內非法佔用航道從事「漁撈」等情事。該公司失望之餘，只得依法終止雙方BOT契約。

鵬管處則以簽約前該處即依開發經營契約規定，已著手辦理興建環灣道路及高速公路引道、灣域底泥浚渫、灣域內非法設施物排除、設置計畫範圍外廢水截流設施等，依約完成，除每年舉辦帆船、風浪板、路跑、自行車等大型活動外，另觀光局也特別將2019年台灣燈會選址於此，為大鵬灣注入新亮點及其商業活力，並造成全台民眾對台灣燈會在屏東的熱烈回響。

鵬管處表示，大鵬灣公司於今年6月6日向中華民國仲裁協會提出「交通部觀光局大鵬灣國家風景區建設（BOT）開發經營爭議事件」仲裁聲請，該處於大鵬灣公司提出仲裁聲請前，曾透過多次正式協調會議與非正式面談協商相關爭議，並曾由國發會、財政部促參司及觀光局召開相關會議協助大鵬灣公司就所遭遇各項困難予以協助，對於大鵬灣公司仍因營運虧損決定歇業，「感到十分可惜」。另針對大鵬灣公司所提5大爭點，該處均已依契約規定執行。有關仲裁事項已全案積極要求合約專業管理顧問研議，並依法依約辦理並妥為因應。