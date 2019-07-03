吳敦義邀王金平任初選民調總督導　6日公開抽40萬筆樣本　

▲國民黨民調執行小組召集人黃德福。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨總統初選民調遭立法院前院長王金平質疑恐遭綠營操控，呼籲黨中央對外釋疑，國民黨主席吳敦義3日藉中常會提議，邀王金平擔任民調小組5人小組之外的總督導，獲出席中常委一致通過，並將責成黨秘書長曾永權邀請。

此外，國民黨初選民調執行小組召集人黃德福表示，6日上午10點，會由黨中央公開抽樣40萬筆樣本，分別由5家民調機構各做3000份有效樣本，並採高成本的「戶中抽樣」進行電訪，事先設定第一優先與第二優先的受訪者，若兩位都不方便受訪，就會放棄改打其他號碼。國民黨也表示，將邀請前立法院長王金平來擔任執行民調的總督導。

國民黨總統初選民調將在8日至14日舉行，黃德福表示，6日上午10點，會由中央進行「公開抽樣」，從中華電信107年的644萬6977筆電話庫資料抽出40萬筆樣本，分成5套、每套8萬筆，為了確保電話號碼沒有重複，預估將耗時3、4個小時。

此次民調將分成甲、乙兩卷，差別在於甲卷先問「政黨對比題」、乙卷則先問「黨內互比題」。由於謠傳特定候選人排序可能不公平，黃德福特別說明，先前提供給參選人的紙本問卷，人名順序是依照姓氏筆畫來排序，但實際進行民調時，會納入民進黨參選人蔡英文、無黨籍柯文哲一起「隨機輪序」，避免有排序上誰先誰後引發的公平性疑慮。

有關民調採「戶中抽樣」的部分，黃德福說明，為避免接電話的人不是電訪目標，讓抽樣產生更大的偏差，因此會先從受訪電話家戶中，設定第一優先與第二優先的受訪者，如果兩位優先受訪者都不在，電訪員會回頭與第一優先受訪者約當天其他時間電訪，若仍無法配合，就會放棄該電話號碼，改打其他號碼。

▲王金平記者會 。（圖／記者張一中攝）

另外，前立法院長王金平3日上午針對黨內初選民調提出兩大建言，包括黨中央應向社會公開說明，本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者的疑慮；以及黨中央應提出因應策略防範，降低對手陣營意圖影響初選的策略攻勢。

對此，國民黨下午召開中常會，據發言人歐陽龍轉述，因王金平從政經歷、黨政經歷豐富，國民黨主席吳敦義提出，希望王金平能擔任民調小組5人小組之外的總督導，獲得出席中常委一致通過，並將責成國民黨秘書長曾永權親自邀請。