宣明智幫青年找工作　第一期5千萬...要找郭董出

▲宣明智與中華大學共同打造「青年精準就業計畫」，第一期將投入5千萬。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

以企業家之姿參政的總統候選人郭台銘近日前陸續拋出多項政見，郭董以自己過來人的經驗，狂打經濟牌，身為郭台銘的好友宣明智除了口頭支持，還以實際行動呼應郭董政見。宣明智與中華大學共同宣布「青年精準就業計畫」要幫青年解決就業問題，第一期第一期將投入5千萬資金，宣明智表示，要找郭董出錢幫年輕人解決煩惱。

宣明智與郭台銘某次談起「青年是經濟發展的基石」，兩人認為，青年更是企業永續發展最重要的資本，而降低青年失業率是現今台灣社會最迫切需要，卻被長期忽視的項目，二人當場決定不要坐而言，要立刻起而行。

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宣明智說，看到年輕朋友為了找工作頭痛，所以一年多前就開始有這樣的構想，剛好老朋友郭台銘也提出這樣的想法，所以他也拉了郭台銘一起參與。宣明智與中華大學共同打造「全程免費、最擬真之專業職前訓練、保證直接對接優質企業」的課程。

3日宣明智與中華大學共同宣布啟動「青年精準就業計畫」中，第一期將投入5千萬資金，要讓1千位畢業生在3個月的計畫課程後，不僅能順利找到工作，更要能精準對接優質企業。宣明智也在會中表示，第一期千投入5千萬，這5千萬他會找郭董要，「如果郭董不出，我出」。

▲宣明智說，這第一期的5千萬要找郭董出，「如果郭董沒辦法出，我出」。

現場媒體也問到「日前郭董表示要國家養0-6歲的小孩」，宣明智表示，每一個青年都是國家寶貝，他們的力量要來貢獻國家和社會，我們每一個人都能貢獻，不就是最大的產出嗎？我們都說少子化是國安的問題，我們也希望小孩子夠加入，變成將來就業的年輕人，所以投資在年輕人、小孩身上，一定是最有價值的事，這個錢不是自己出，就是國家出，算來算去，總體經濟就是國家的事。所以如果國家能夠出錢，幫每一個家庭能夠有很好的資源，把孩子養得好好的，都很有能力來貢獻社會，這就是我們所期待的。宣明智再表示「把錢用在孩子身上，絕對是對的」。

第一期就業準備班 (2019年8月21-26日)

活動報名網址: https://reurl.cc/6m6Q6

▲宣明智認為，把錢用在孩子身上，絕對是對的。