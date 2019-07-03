韓國瑜告急！年輕選票崩盤　韓冰獨家透露救父計畫

圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選進入最後關鍵時刻，位居領先地位的高雄市長韓國瑜，原計畫透過一連串的造勢，在民調封關前一舉將聲量衝到最高，但未料高聲勢並未出現，反倒流失年輕族群的支持度，網路上的「黑韓」言論更大量湧出，讓人在加拿大念書的韓國瑜長女韓冰，也感到憂心。

對此，本刊致電人在加拿大的韓冰，她獨家向本刊表示，感謝支持者的關心，原本自己希望跟小編團隊可以幫忙，但爸爸（韓國瑜）希望他們先以課業和安全為主，因此初選前暫時沒有回台計畫。

親韓人士指出，主導韓國瑜一連串造勢的前花蓮縣長傅崐萁及韓粉後援會，原本預計透過5場週末造勢大會，在新竹場「關門球」封關時，一舉將韓的民調催到最高點，但沒想到，僅靠著韓粉聲勢登頂的計畫，並沒考慮到外在變數，使得韓、郭二人的差距越來越近。

親韓人士憂心，「儘管韓國瑜在各項民調中，藍營的支持度仍維持5成，但中間選民及網路意見領袖黑韓的聲量，卻持續失控，讓韓嚴重流失年輕人的支持度」。

去年高雄市長選舉，韓冰特地休學返台陪伴父親打選舉，並親自操刀網路空戰，組成小編團隊。熟悉網路生態的她，替韓國瑜在各項議題中加了不少分。

親韓人士透露，目前人在加拿大的韓冰，對父親一邊忙市政，一邊打初選，擔心身體負荷不了，在幕僚建議之下，日前曾向父親請纓返台助選，將韓的網路社群曝光量拉回正軌，去年她曾主導韓國瑜在高雄市長選舉的網路戰，「韓冰的形象正面、健康，也是韓國瑜最後關頭的唯一王牌。」但韓國瑜擔心先前網路出現嗆殺韓冰的事件再上演，最後拍板決定不讓女兒在初選前返台，但初選後「很有機會」。

韓冰獨家向本刊表示，她感謝支持者的關心，原本自己希望跟小編團隊可以幫忙，但爸爸（韓國瑜）希望他們先以課業和安全為主。 ★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。



更多鏡週刊報導

【韓國瑜告急3】韓流急凍 這3點因素最要命

【韓國瑜告急4】串聯非韓陣線 郭董衝關只差臨門一腳

【韓國瑜告急5】韓郭對決藏分裂危機 藍憂重演換柱風暴