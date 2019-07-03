韓國瑜郭台銘對決藏分裂危機　藍憂重演換柱風暴

圖文 / 鏡週刊



「尤其韓粉最容易因一句話或一個動作就攻擊自己人，也導致支持者漸漸流失。」上週高雄白派大將、副議長陸淑美開出第一槍，公開表態「挺郭反韓」後，引來大量韓粉出征，一位藍營地方人士說，陸挺郭意願的不變，但恐受到波及的反而是初選後的整合。

這名藍營地方人士提到，「過去我們挺韓國瑜選上市長，但他上任後一心想選總統，無心經營高雄，完全沒正當性，這才是韓黑起點。」

另一名倒戈挺郭的地方要角也指出，不少支持藍營的中小企業及年輕人，都反對韓參選總統，因為他上任才半年，高雄市政都還沒有建樹，市府團隊又接連出包，加上「罷韓」連署發燒，即使韓通過初選，也恐陷入總統選舉及罷免投票雙輸的窘境。

藍營高層不諱言，若韓繼續放任韓粉逼迫藍營支持者非韓不投，恐使這波由韓轉郭的風潮持續擴大，最後可能重演2016年提名前黨主席洪秀柱的覆轍，而且由基本教義派把持韓營，等於是自絕於中間選民之外，不利大選及立委選舉。

黨內人士認為，挺韓人馬接連倒戈，還有另外一項因素，即韓藉初選串聯的地方派系，從北到南幾乎清一色都是藍營的爭議人物，包括前花蓮縣長傅崐萁、前雲林縣長張榮味，前台中市立委顏清標、屏東縣議長周典論、前台東縣議長吳俊立等，這些派系中人對藍營爭取中間選民的負面因素過大，若韓通過初選，參與主導不分區立委名單，勢必也會受到這些人影響。



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