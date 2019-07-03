串聯非韓陣線　郭台銘初選衝關只差臨門一腳

圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選進入最後衝刺階段，聲勢急起直追的前鴻海董事長郭台銘，在民調前最後一週，推出第四部電視廣告，造勢活動更是一場接著一場。藍營人士直言：「郭董除了強大的競選資源，在陸戰也下了不少功夫。」

上週高雄白派大將、副議長陸淑美拋出震撼彈，表態「挺郭反韓」後，其服務處及本人陸續接獲疑似韓粉的來電謾罵，臉書更有人留言質疑，她是收了郭台銘的好處才挺郭，甚至有韓粉揚言到服務處丟雞蛋，但陸不為所動，5日仍要在岡山協助郭台銘舉辦百工百業的座談。

本刊調查，郭台銘選情能夠持續追近高雄市長韓國瑜，主要關鍵在積極會見藍營地方人士，透過拉攏不挺韓的黨內要角，並串聯國民黨立委參選人，壯大「抗韓聯盟」對決「挺韓陣線」，盼在民調前夕，利用藍營的「非韓」系統組織動員，拉近與韓在陸戰的劣勢。

「這時候不選邊站，什麼時候選？」一位地方人士說，郭私下拜會各地要角時，態度誠懇但也十分直白，在一場會面上，郭當場向在場人士表達，「該是時候出來選邊站了」，並強調由他選總統、讓韓留高雄做出政績，這樣才是最好方案。

知情人士透露，郭台銘除了親自出馬拉攏各地重量級人士外，也找上前立委周守訓及玉山科技協會等財經界人士分頭出擊，替他到全台各地串聯國民黨立委參選人，「在民調啟動後，還會有一定的人出來聲援郭董！」

據了解，郭陣營評估，由於韓粉凝聚力強，再加上民進黨近期不斷反宣傳，喊出在國民黨民調期間，接到市話民調一律回答「唯一支持韓國瑜」，郭近日不停拜會地方人士，目的就是要強化陸軍組織，串聯藍營要角出動勸說支持者在家等候電話。

除了高雄代表性人物挺郭外，各縣市藍營要角也已陸續表態，浮上檯面的包括前台東縣長黃健庭、前台中市副市長徐中雄，以及前新北市議長劉炳偉之女、議員劉美芳等人。藍營人士認為，這股挺郭反韓的風潮若能一路延燒，產生骨牌效應，郭董逆轉選局的機會將愈來愈大。



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