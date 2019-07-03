韓國瑜選情急凍　這3點因素最要命

圖文 / 鏡週刊



高雄市登革熱疫情肆虐，國軍一日上午出動化學兵噴藥，市長韓國瑜視察時重拾前一晚在新竹造勢晚會的火力，批評蔡政府防疫工作「不要在台灣內部搞一國兩制」，但這番話也立刻引來行政院長蘇貞昌反擊，認為韓應該「以身作則，守住地方、守住崗位」，不是到處趴趴走，放任疫情延燒。

爭取藍營提名參選總統只差臨門一腳的韓國瑜，雖在6月30日於新竹舉辦的封關造勢晚會催出爆滿人潮，但高雄市的登革熱疫情卻沒有退燒跡象，甚至還出現第28起確診病例。

一位藍營人士直言，韓國瑜的高聲勢並未出現在全民調前的黃金週，就算初選挺過前鴻海董事長郭台銘的挑戰，高雄市施政問題也勢必成為大選箭靶，藍營高層最擔心的輔選問題，恐怕是韓獲提名後，才要真正開始。

知情人士透露，韓國瑜曾在6月中旬前往國民黨中央黨部與黨主席吳敦義會面，就初選期間郭、韓陣營日益激烈的攻擊，主動尋求黨中央約束雙方勿網內互打，以免擦槍走火，釀成日後整合困難，當時，韓一副準備迎接初選勝利的態勢，殊不知選情卻在2週內悄悄變化。

知情人士說，接連發生的高雄登革熱疫情失控、模範生嗆韓、旗津小三通等事件，這3大風波都是衝擊韓選情的致命原因；然而，一波未平另一波又起，上週高雄白派大將、副議長陸淑美更開出第一槍，公開表態「挺郭反韓」，也影響韓參選的聲勢。

除此之外，反韓的怒火也持續在高雄延燒，由民間團體「Wecare高雄」發起的「罷韓30行動」，已正式宣布第一階段連署達標，將發動遊行包圍高雄市政府。這也讓韓國瑜陷入內外交迫，選情拉上警報。



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