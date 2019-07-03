初選民調輸了就是「衝康」？韓國瑜：若不公正大家會無法接受

▲韓國瑜接受廣播專訪。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）



政治中心／台北報導

高雄市長韓國瑜3日接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚問對初選民調有沒有擔憂？若沒有過是否認為被「衝康」？韓國瑜表示平常心，「被動承擔引來多攻擊」，也呼籲黨中央一定要秉持公平、公正、公開的態度，讓大家能心服口服，並揚言「如果是不公平、不公正，大家都會沒辦法接受。」

黃暐瀚問，有許多民眾跟說，看到民進黨初選民調結果認為行政院前院長賴清德被「做掉」，也擔心韓國瑜是否發生同樣情形。對此，韓國瑜說，保持平常心，「當民眾覺得要出來，我背這個，如果不需要也沒辦法。」

韓國瑜表示，國民黨也知道，若民調沒辦法公平、公正、公開，2020總統、立委大選都會受到影響，自從初選開始後大家議論紛紛，大家批判不斷，如果民調沒辦法公平、公正、公開，讓大家心服口服，不能公布這成績，相信黨部，也應該會警惕在心，若參選人私下互相幫忙這都很自然，「但如果是不公平、不公正，大家都會沒辦法接受。」

黃暐瀚也問，有些支持者說「初選沒過就是衝康」，若沒過是否會脫黨參選？韓國瑜回應，民調還沒公布，他平常心，願意擔這個重責大任，民調沒過，就把高雄建設好，「如果民眾需要我，我就出來扛，我一直講被動被動，我從來來沒主動過，包括高雄五人小組來問我，像這個時候遇到天人交戰，所以宣布願意被動承擔也引來很多攻擊。」

黃暐瀚提到，如果民調沒贏的話會接受嗎？韓國瑜強調，若公正的話，沒有過關大家沒話講，但海內外聲浪這麼大，他一直講中華民國生是保衛戰，民進黨執政大家生活太苦，兩岸關係被切斷，對台灣來說很危險，中美貿易戰大企業擔心，小企業也很怕，所以很多人希望他跳出來扛，他也真的參與了。



韓國瑜說，如果說民眾覺得要支持，願意讓他出線的話，他不會離開高雄，希望能在兩者之間取得平衡。