柯文哲啟程雙城論壇照稿念　「五個互相」盼突破兩岸僵局

記者楊亞璇／桃園報導

台北市長柯文哲3日率團前往上海參加雙城論壇，在桃園機場行前記者會中重申「五個互相」。柯文哲說，他相信的台灣價值，就是「民主自由，多元開放」，大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「五個互相」的重要性。

柯文哲先說了一句「正式文件還是照稿念」，接著表示，兩岸之間目前沒有正式的溝通管道，這也顯示了雙城論壇這個交流平台的重要性，目前有200萬台灣人在大陸，其中70萬居住在上海，而在台灣陸配也有38萬人，去年大陸來台的旅客有270萬人次；兩岸在經貿上更是密切，去年台灣對大陸的岀超就高達830億美元。

「就兩岸目前的僵局來說，我們必須想辦法緩和當前的局面。」柯文哲認為，兩岸之間確實存在很多問題，但不應讓這些問題影響兩岸的合作交流及和平發展，「有交流才有善意，有善意才能夠去化解僵局；就算沒有真正解決問題，也可以增加彼此諒解的空間。」

柯文哲表示，在兩岸關係上，他一向主張「五個互相」，要互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最重要的要互相諒解，兩岸在文化或經貿上，現在互動頻繁，但政治上長期分隔已超過一世紀，雙方有隔閡也是預料中的，應該以更多時間，用更寬容跟體諒的心態看待彼此歧異。

柯文哲進一步表示，大陸自改革開放以來，經濟成就舉世矚目，30年來GDP已成長9倍，已躍升世界第二大經濟體，並且基本上達到了脫貧，但經濟的成就，卻跟政治上的進步存有太大的落差，這方面，台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考。

柯文哲說，他相信的台灣價值，就是「民主自由，多元開放」，這個現有制度和生活方式就是台灣民眾最在意的，必須予以尊重，大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「五個互相」的重要性。

柯文哲說，兩岸之間目前已無正式溝通管道，因此希望能藉由雙城論壇的機會，向對岸表達台灣民眾目前比較關心的議題，讓對方多了解台灣民眾的想法跟需求。

柯文哲舉例，健保制度是台灣了不起的成就，是台灣的驕傲，台灣也沒有理由被排除在世界衛生防疫體系之外，希望能夠比照過去成功的模式，以觀察員的身分出席世界衛生大會(WHA)，還有國際民航組織(ICAO)，也希望可以比照過去的例子再次參與。

針對台商權益的保障，柯文哲說，除了投資保障外，也要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的「海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識」，除了保障當事人應有的權利，也應該給台灣家屬有合理的權利去探視受關押的家人。



柯文哲強調，對於參加上海雙城論壇，他想的是台灣整體的利益，以及人民最大的福祉，目前兩岸之間已經斷了所有正式的溝通管道，這並不符合兩岸人民的福祉，必須做一些事情來改變現狀，突破僵局。

▲柯文哲雙城論壇行前記者會。（圖／記者黃國霖攝）