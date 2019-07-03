初選沒過就脫黨參選？　韓國瑜駁：我從來沒有主動過

▲韓國瑜表示，自己如果初選出線，「未來一到五拚市政、六日拚國政」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者李唯甄／高雄報導

國民黨總統初選民調進入最後衝刺階段，高雄市長韓國瑜在廣播節目上被問到，外界擔心韓國瑜民調如果「被衝康」、沒出線，最後會不會考慮脫黨參選？對此，韓國瑜表示，自己對民調保持平常心，沒過就拚好市政、過了就扛重責大任，「我一直講被動被動、我從來沒有主動過」。

韓國瑜3日在媒體人黃暐瀚的廣播節目上被問到，當初民進黨的民調大多是賴清德大贏，但最後初選卻是蔡英文勝出，會不會擔心這樣的「落差」也發生在自己身上？韓國瑜表示，自己是抱著平常心看民調，但相信中央黨部很清楚，如果民調不能公正公平公開，之後的選舉都會受到影響，「後果會大到嚇死人」。

▲韓國瑜在廣播節目上大談選總統議題。（圖／翻攝自YouTube／917 POP Radio 官方頻道）

至於外界擔心，韓國瑜若是在民調上「被衝康」、沒出線，最後會不會考慮脫黨參選？韓國瑜認為，這其實是假議題，自己對民調抱著平常心，「如果民調沒過，我想做、沒辦法，那我一定把高雄建設好，這是我對市民的承諾」，韓國瑜表示，但如果民眾覺得要他扛更大的責任，他也願意出來扛，「所以這幾個月來，我一直講被動被動、我從來沒有主動過」。

韓國瑜也提到，自己如果通過黨內初選、變成正式候選人，一定會再到各個縣市向支持者表達謝意，「台灣民主政治史上沒看過這種案例，星期一到星期五扎扎實實拚高雄市政、六日拚國政」，韓強調，自己不會忘記市政，「這是我對高雄市民的承諾」。