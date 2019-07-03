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韓冰救父計畫曝光！登革熱叮壞韓國瑜選情　愛女返台…安全因素喊卡

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圖、文／鏡週刊

國民黨總統初選民調最後衝刺階段，高雄市長韓國瑜內有藍營地方派系倒戈挺郭，又面臨高雄登革熱疫情失控等負面風波，原被看好的選情拉警報。親韓人士透露，被韓視為輔選頭號王牌的女兒韓冰，心疼父親市政、選舉兩頭燒，一度請纓在民調前返台助選，扭轉韓在網路社群的劣勢，但韓國瑜擔心網路嗆殺事件重演，跨海喊卡女兒返台。

▲▼韓國瑜告急。（圖／鏡週刊提供）

▲韓國瑜市政、初選蠟燭兩頭燒，民調未升，還陷入「內憂外患」窘境，在加拿大念書的韓冰也為此憂心。（圖／鏡週刊提供，下同）

今年4月30日，知名電台網路直播平台上，在談到韓國瑜「台灣安全，人民有錢」的臉書文章時，一名署名「陳東坡」的網友留言「殺韓幹韓市長女兒」，引發網友注意，高雄市政府隨即向警局報案，韓國瑜更落下狠話，「一旦抹黑到我的女兒，做不實的指控，我一定會提出法律告訴！」

當時，韓冰也在臉書上發文表示，「說我不害怕、不恐懼是假的」，但她仍相信人性本善，也相信如果要呼籲別人理性時，自己也要保持理性。短短一番話，讓粉絲看了相當不捨，湧入上千則留言，替她加油打氣。

▲▼韓國瑜告急。（圖／鏡週刊提供）

▲郭台銘急起直追，力拚聲勢在民調封關前勝過韓國瑜。

只不過，韓冰在今年4月初最後一次公開露面後，就低調返回加拿大完成學業，已一段時間未在媒體上曝光。不少「冰粉」敲碗求見，韓國瑜日前接受專訪時，被問到若2020年代表國民黨參選總統，韓冰是否會返台幫忙輔選？韓國瑜笑著說，女兒是「望父成龍、望母成鳳」，相信她會關心爸爸。言談之間，透露出思女之情。

對此，本刊致電人在加拿大的韓冰，她獨家向本刊表示，感謝支持者的關心，原本自己希望跟小編團隊可以幫忙，但爸爸（韓國瑜）希望他們先以課業和安全為主，因此初選前暫時沒有回台計畫。

親韓人士透露，目前人在加拿大的韓冰，對父親一邊忙市政，一邊打初選，擔心身體負荷不了，在幕僚建議之下，日前曾向父親請纓返台助選，將韓的網路社群曝光量拉回正軌，去年她曾主導韓國瑜在高雄市長選舉的網路戰，「韓冰的形象正面、健康，也是韓國瑜最後關頭的唯一王牌。」但韓國瑜擔心先前網路出現嗆殺韓冰的事件再上演，最後拍板決定不讓女兒在初選前返台。 ★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

▲▼韓國瑜告急。（圖／鏡週刊提供）

▲韓國瑜深陷初選泥淖，後院也跟著著火，高雄登革熱疫情延燒。

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關鍵字：鏡週刊,韓國瑜告急,韓國瑜

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