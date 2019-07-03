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力挺管中閔「盼是政治迫害最後一人」！韓國瑜：我們不能再沉默

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▲▼韓國瑜、管中閔。（圖／記者洪靖宜、屠惠剛攝）

▲韓國瑜臉書發文，挺管中閔。（圖／記者洪靖宜、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜昨晚在臉書發文表示力挺台大校長管中閔，他表示自己曾和管中閔走過一樣的路，都被「豺狼虎豹」攻擊，讓許多治國人才都被埋沒退場，成為受害者。他更呼籲大家應該要站出來為管中閔發聲，以避免再有人受到「政治迫害」。

韓國瑜在臉書上表示「我是台灣人，我們不能再沉默」。他提到，在電視上看到管中閔校長孤寂落寞、卻又堅毅不屈的身影，「今天是中華民國108年7月2號。今天的台灣，沒有民主自由、沒有公平正義，只有一個『順我者昌、逆我者亡』的綠色執政，只有一群『以民主進步之名、行專制退步之實』的國之妖孽。」

韓表示，他也和管中閔走過一樣的路，他們都「匹夫無罪、懷璧其罪」，卻被豺狼虎豹起而攻之，但真正可怕的是，許多才德兼備的治國人才都在這些豺狼虎豹的利爪中埋沒退場，整個台灣在這些豺狼虎豹的手上停滯虛耗，更清楚看到，台灣2300萬人民，除了少數的既得利益者，誰不是這些爭權奪利招招狠、治理國家沒半步的受害者？


他還分享了德國神學家馬丁·尼莫拉(Martin Niemöller)的詩《First They Came...》，內容為

「起初，納粹抓共產黨人的時候，
我沉默了，因為我不是共產黨人。
當他們抓社會民主主義者的時候，
我沉默了，因為我不是社會民主主義者。
當他們抓工會成員的時候，
我沉默了，因為我不是工會成員。
當他們抓猶太人的時候，
我沉默了，因為我不是猶太人。
最後當他們來抓我時，
再也沒有人站出來為我說話了。」

最後，韓國瑜提到，希望管中閔是「政治迫害」的最後一人，但並不是，除非大家都願意站出來發聲，不只是為了台灣的校園民主、司法正義和民主自由，「更是為了有一天當你擋了這些豺狼虎豹的財路而被窮追猛打的時候，也會有2300萬人為了你的清白無辜、你的尊嚴權利站出來發聲」、「我是台灣人，我挺管校長。我是台灣人，我們不能再沉默。」

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