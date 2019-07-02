講國語口音重！台灣人說台語大笑　港男閩南話回嗆嚇到店員：我聽得懂

▲原PO說，「香港口音真的很難改，但我也不會去改。」（圖／香港茶餐廳資料照／圖中人物和新聞無關）

網搜小組／綜合報導

一名香港人抱怨，因工作需求需要往返台灣和香港，他講國語會有很重的香港口音，發現有些台灣人會取笑他的口音。他因此當下做了一件事，「嚇壞人家店員。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，有台灣人聽到他的口音後，會大笑還用台語小聲說，「但我想跟你們說，台語我聽得懂的。」

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對此，有網友留言，「請不要因為少數不好的台灣人而生氣，台灣大部分的人還是友善的」；原PO回「嗯，我喜歡台灣這個國家，只是抱怨一下」。有人認為「用廣東話嗆回去」；原PO回「我試過用台語嗆回去」。還有人表示，「直接表明你聽得懂不就好了嗎」；原PO回「當然是有的了，我嚇壞了人家店員。」

▼原PO因工作需求需要往返台港。（圖／美聯社）

一名網友說，「很抱歉，台灣總有這些無知的人，sorry」；原PO回，沒事，每個地方有好人也有壞人。也有人說，我乾哥哥也是香港人，他也曾定居台灣10多年，也被笑過口音重，但他不為意，因為他說台灣是他第二個家，「他覺得台灣人是華人中最溫暖有情的國家。」原PO回「香港口音真的很難改，但我也不會去改。」

其他網友留言，「覺得香港人講普通話很可愛欸」、「我姐夫是香港人，講國語也有口音，這很正常，台灣人講英文也有口音。所以我覺得笑你的人很沒水準！你不要放在心上」、「我的香港朋友也不太會講國語，但跟他們相處幾天後，換我的國語變有香港的口音，哈哈。」