市場口罩女誆「少找一百元」　偷夾腋下想溜被闆娘抓包

▲口罩女誆騙老闆娘少找一百元，實際上卻是把錢夾在腋下。（圖／翻攝自我是板橋人）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名女子20日到板橋朝陽市場內，在攤位點了2杯50元的飲料，並給老闆娘1千元要找零，拿到零錢卻立馬說「少找一百元！」老闆娘當下覺得不對勁，等到女子走後調閱監視器，才發現對方將一百元夾在腋下，隨即追上去理論並要回100元，警方雖未正式接獲報案，但類似的詐欺手法近年在板橋地區十分常見，提醒民眾千萬要小心。

老闆娘在臉書社團《我是板橋人 我愛板橋區》上PO文表示，「強大的板橋人你好，各位做生意的老闆請注意，這位口罩女會騙錢，請大家千萬注意，剛才她買100元，拿1000元要找，我找900，她說我找800，還好有監視器作證，做人要誠實阿，人在做天在看。」

有民眾表示，當下竟應該直接把零錢數給對方看比較沒爭議，老闆娘就留言說「當時有算給她看，我就很確定沒找錯錢才調錄影帶」，並怨嘆現在生意已經不好做了，如果有找零失誤，不僅東西得送人家吃，還要送上錢財，直呼「划不來呀！」

據了解，這名老闆娘並未報案，但因為詐欺屬於公訴罪，後續海山分局警方仍有可能進一步查辦，而這個錢夾腋下的手法在去年曾盛行，有女子在板橋地區以此手法不斷犯案，有可能是同一人，警方將進一步調查釐清。