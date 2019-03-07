結帳金額5557元…客人拿6057　女店員找錢瞬間呆掉：小時數學都考零分

▲原PO說，「每次只要遇到這種要找整數的，我就反應不過來。」（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名女店員表示，在幫客人結帳時，「總共是$5557，客人拿了6057給我，我就卡住了！」她直呼，「小時候數學都是考零分，不然就是考個位數啊！」許多網友分享小撇步，「直接去掉零頭再相減」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，當下瞬間呆掉，「啊這樣我要找多少？每次只要遇到這種要找整數的，我就反應不過來…有人跟我一樣嗎？出個聲好嗎？讓我知道我不孤單。」

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而其實6057減掉5557，原PO應該找500元給客人，她後來也回應網友問題說，計算機放在旁邊，腦袋卡了一下馬上拿出來算。有人表示，「尾數57直接扣掉不計，就剩下6000－5500」；原PO回「客人有教我這樣算」。

▼原PO指出，當下拿了計算機才算出來。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

也有同業說，「我都會拿計算機，結果客人當我的面說，『這樣還要計算機喔』。」原PO回「也有客人這樣跟我說過，我就直接說，『啊我就是數學爛啊⋯⋯總比找錯錢好吧』。客人就說『這樣說也是啦』。」

其他人留言，「6000找5557比較難一點吧」、「我剛剛買書2316，我給店員3016，人家馬上就說：『找你700』」、「腦筋轉不了，就按收銀機，它會告訴妳要找多少」。