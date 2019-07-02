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吃穀物增飽感！她一倒…豆漿浮一層「黃黑斑長條蟲」秒後悔　曝美味真面目

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO把穀物加到豆漿裡。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

越來越多人相當講求養生、注重健康。一名女網友日前在喝豆漿的時候，也一併把榖片加到杯子裡，沒想到做出來的成品，讓原PO忍不住直呼「我好想整杯倒進馬桶」，還說難怪這個穀物會標榜「增加飽足感」，「看到就飽了！根本不用吃！」其他人紛紛笑噴，「這是人類使用的食物嗎」、「看起來很像蟲。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示「把穀片倒進我的豆漿之後，我好想整杯倒進馬桶！」仔細看看照片，只見豆漿上面浮滿許多黃底黑紋、一粒一粒的條狀物，看起來就像蟲蟲。原PO忍不住說，「難怪你會標榜增加飽足感，看到就飽了！根本不用吃！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這……確定不是蟲嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也補充說，她加的是黑糯米，其實很好吃，「直接吃也很香很好吃，但是倒進豆漿牛奶之後，真的就……」看到照片後，網友紛紛玩起「猜蟲名」，「一瞬間以為是蠶蛹」、「麵包蟲」、「好像蛆哦」、「其實裡面有幾隻是真正的蠶寶寶對吧」、「找到了，斑蝶蛹，不用謝。」

其他人則留言，「事實證明，好吃的東西加上好吃旳東西不一定好吃」、「你沒說明我真的會以為是蟲卵」、「好險我吃早餐的時候，通常都沒戴眼鏡（看不到就算了的概念）」、「沒說還真的以為是一杯滿滿的蟲」、「我看成燒酒螺的殼」、「如果是我當下我會整碗打翻」、「滿滿蛋白質的概念圖。」

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關鍵字：豆漿,穀物,榖片,黑糯米,爆怨公社

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