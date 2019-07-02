孟買大暴雨！圍牆沖垮釀18死　水淹機場…飛機降落衝出跑道

▲香料貨機不慎衝出跑道。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

大雨連日襲擊印度孟買與周邊地區，光是2日就已造成18人死亡，機場軌道也被淹沒，數百航班被取消或是延後，就連當地火車鐵軌都被淹沒，導致交通系統癱瘓。氣象部門表示，這波雨勢創下10年來24小時內最高的降雨紀錄，某些地區更已達到降雨量350毫米的大豪雨（torrential rain）標準，未來幾天降雨量更可能不減反增，印度海軍也已部署幾個小組，準備幫助被洪水受困的災民。

▲火車停駛居民只能徒步涉水而過。（圖／路透）



由於機場跑道被大雨淹沒，1日晚間更有一架載運香料的貨機在降落時滑出軌道，目前機場跑道暫時關閉，總共有52個航班被迫取消，54個航班延後改道，孟買雪瓦吉國際機場（Chhatrapati Shivaji International Airport）也在官方推特表示，維修團隊正在盡力恢復跑道，不過，在最好的情況下，至少還需要48小時才能完全恢復。

孟買是印度最大的兩家證交所和印度央行所在地，過去24小時，孟買許多地區都被淹沒，當局也宣布所有人停止上班上課，或是在家上班。儘管孟買證券交易所（Bombay Stock Exchange）發言人表示，該交易所隔天就會恢復營業，但《新德里電視台》認為，這次的嚴重災情凸顯出，印度總理莫迪（Narendra Modi）必須加快其政黨提出的1兆美元（約）建設承諾，把這些資金用在這個亞洲第三大經濟體的公路、鐵路和其他基礎設施上。

▲出動救難犬尋找受困災民。（圖／路透）



2日凌晨2點，孟買東部的馬拉德地區（Malad）在一處圍牆因不堪雨水沖刷而倒塌，死亡人數增至18人。另外在近郊的塔納市也發生校園外牆倒塌的意外，直接壓垮旁邊兩座房屋，造成包含一名3歲男童在內共3人死亡。印度政府表示，每位罹難者的家屬都能獲得50萬盧比（約台幣22萬元）的賠償。