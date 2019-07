孟買大暴雨！圍牆沖垮釀18死　水淹機場…飛機降落衝出跑道

▲香料貨機不慎衝出跑道。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

大雨連日襲擊印度孟買與周邊地區,光是2日就已造成18人死亡,機場軌道也被淹沒,數百航班被取消或是延後,就連當地火車鐵軌都被淹沒,導致交通系統癱瘓。氣象部門表示,這波雨勢創下10年來24小時內最高的降雨紀錄,某些地區更已達到降雨量350毫米的大豪雨(torrential rain)標準,未來幾天降雨量更可能不減反增,印度海軍也已部署幾個小組,準備幫助被洪水受困的災民。

▲火車停駛居民只能徒步涉水而過。(圖/路透)



由於機場跑道被大雨淹沒,1日晚間更有一架載運香料的貨機在降落時滑出軌道,目前機場跑道暫時關閉,總共有52個航班被迫取消,54個航班延後改道,孟買雪瓦吉國際機場(Chhatrapati Shivaji International Airport)也在官方推特表示,維修團隊正在盡力恢復跑道,不過,在最好的情況下,至少還需要48小時才能完全恢復。

孟買是印度最大的兩家證交所和印度央行所在地,過去24小時,孟買許多地區都被淹沒,當局也宣布所有人停止上班上課,或是在家上班。儘管孟買證券交易所(Bombay Stock Exchange)發言人表示,該交易所隔天就會恢復營業,但《新德里電視台》認為,這次的嚴重災情凸顯出,印度總理莫迪(Narendra Modi)必須加快其政黨提出的1兆美元(約)建設承諾,把這些資金用在這個亞洲第三大經濟體的公路、鐵路和其他基礎設施上。

▲出動救難犬尋找受困災民。(圖/路透)



2日凌晨2點,孟買東部的馬拉德地區(Malad)在一處圍牆因不堪雨水沖刷而倒塌,死亡人數增至18人。另外在近郊的塔納市也發生校園外牆倒塌的意外,直接壓垮旁邊兩座房屋,造成包含一名3歲男童在內共3人死亡。印度政府表示,每位罹難者的家屬都能獲得50萬盧比(約台幣22萬元)的賠償。

#MumbaiRains | Railway tracks at Sion station submerged after heavy rain in the area.



