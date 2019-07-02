白屎雨爆襲！基隆哥一看「兩排站崗衛兵」嚇傻...在地人驚喊：那裡是禁區

▲天選之位阿。（圖／翻攝自基隆人大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

許多駕駛將愛車停放路邊時，最怕誤入「地獄禁區」，發生鳥屎轟炸的悲劇。基隆一名網友昨晚行經六合里一處公寓時，發現有輛黑色轎車上全是鳥屎，在驚嚇之餘他猛然抬頭一看，更捕捉到「兩排站崗衛兵」的壯觀景象。

網友在「基隆大小事」發文分享驚人的一幕，直呼「車主應該走得是鳥屎運，還是得罪了燕子們？這個量有點誇張！」只見停在騎樓前的黑色轎車，不論車身、車窗，還是擋風玻璃無一能倖免，全遭「鳥屎雨下好下滿」，狀況十分慘烈。

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不過更妙的是，兇手們全好整以暇地站在上方的電線上，這兩排燕子就像站崗衛兵一樣。許多網友看完直搖頭，紛紛表示「集體吃壞肚子了」、「國城燕子的逆襲」、「屎如雨下」、「跪求車主傻眼面積」。

▲兇手就在上面。（圖／翻攝自基隆人大小事）

而當地居民則見怪不怪，直說「沒有比自來街恐怖」、「那個位置的日常就是那樣啦」、「自來街比較大坨」、「那裡的騎樓好多燕子窩」、「炒麵店養的無誤～哈哈哈」。

另外，鳥屎為弱酸性，會逐漸腐蝕金屬結構，若等鳥屎乾掉再行處理，即便擦乾淨了仍會有部分烤漆被腐蝕掉，在表面留下輕微凹陷的印記。

如果愛車不幸受到炸屎攻擊，切記千萬別拿衛生紙或乾布來回擦，因鳥類沒有牙齒，會吞入小砂礫幫助腸胃消化，待排泄時這些細小的石子就會一起排出體外，所以來回擦拭的動作，會害烤漆被刮傷，而最好的方式是拿濕紙巾或濕布蓋住，待鳥屎軟化後再由外向內抓起清除。

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▼兩排「衛兵」站得好整齊。（圖／翻攝自基隆人大小事）