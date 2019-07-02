　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白屎雨爆襲！基隆哥一看「兩排站崗衛兵」嚇傻...在地人驚喊：那裡是禁區

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲白屎雨爆襲！基隆哥一看「兩排站崗衛兵」嚇傻...在地人驚喊：那裡是禁區。（圖／翻攝自基隆人大小事）

▲天選之位阿。（圖／翻攝自基隆人大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

許多駕駛將愛車停放路邊時，最怕誤入「地獄禁區」，發生鳥屎轟炸的悲劇。基隆一名網友昨晚行經六合里一處公寓時，發現有輛黑色轎車上全是鳥屎，在驚嚇之餘他猛然抬頭一看，更捕捉到「兩排站崗衛兵」的壯觀景象。

網友在「基隆大小事」發文分享驚人的一幕，直呼「車主應該走得是鳥屎運，還是得罪了燕子們？這個量有點誇張！」只見停在騎樓前的黑色轎車，不論車身、車窗，還是擋風玻璃無一能倖免，全遭「鳥屎雨下好下滿」，狀況十分慘烈。

請繼續往下閱讀...

不過更妙的是，兇手們全好整以暇地站在上方的電線上，這兩排燕子就像站崗衛兵一樣。許多網友看完直搖頭，紛紛表示「集體吃壞肚子了」、「國城燕子的逆襲」、「屎如雨下」、「跪求車主傻眼面積」。

▲白屎雨爆襲！基隆哥一看「兩排站崗衛兵」嚇傻...在地人驚喊：那裡是禁區。（圖／翻攝自基隆人大小事）

▲兇手就在上面。（圖／翻攝自基隆人大小事）

而當地居民則見怪不怪，直說「沒有比自來街恐怖」、「那個位置的日常就是那樣啦」、「自來街比較大坨」、「那裡的騎樓好多燕子窩」、「炒麵店養的無誤～哈哈哈」。

另外，鳥屎為弱酸性，會逐漸腐蝕金屬結構，若等鳥屎乾掉再行處理，即便擦乾淨了仍會有部分烤漆被腐蝕掉，在表面留下輕微凹陷的印記。

如果愛車不幸受到炸屎攻擊，切記千萬別拿衛生紙或乾布來回擦，因鳥類沒有牙齒，會吞入小砂礫幫助腸胃消化，待排泄時這些細小的石子就會一起排出體外，所以來回擦拭的動作，會害烤漆被刮傷，而最好的方式是拿濕紙巾或濕布蓋住，待鳥屎軟化後再由外向內抓起清除。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▼兩排「衛兵」站得好整齊。（圖／翻攝自基隆人大小事）

▲白屎雨爆襲！基隆哥一看「兩排站崗衛兵」嚇傻...在地人驚喊：那裡是禁區。（圖／翻攝自基隆人大小事）

ET快訊
即／雷雨彈狂炸！北北基桃升級「豪雨特報」　雨勢恐延續至入夜
失戀藉酒消愁...華航副機師發酒瘋！隨機攔截女騎士狂毆出氣
長榮航空「航班異動」日期再拉長！欄位一口氣開到7/21
快閃罷工真「快閃」！西門町暴雨空服現身2秒就走人
郭雪芙彎腰雙峰弧線走光全被拍！鏡頭拉遠「邪惡視角」網噴鼻血

關鍵字：鳥屎,燕子,基隆,愛車,基隆大小事

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／國中0朋友！黝黑眼鏡妹「神反差」強勢逆轉　7千網傻住：超猛潛力股阿

影／豬肉攤「平均年收379萬」賺很大！年輕人卻不做　解析攤販密碼...業者說話了

出招反制「罷免韓」！韓粉「獵殺黃捷」創社團：破萬人讓她嚇死

長榮18金釵「被記曠職」講到哭！網爆班機早就靠橋：工會一直說謊

房間大掃除！辣妻清出一座空盒山「價值直逼進口車」　妹子秒懂：太療癒了

賽車機台初體驗！小一車神妹「方向盤切外內外」完美甩尾　萬人朝聖全驚呆

一臉無害裝乖陪吃飯！　黑貓「肖想油雞」…椅子下各種竄出開偷

白車雙黃線迴轉！騎士按兩聲喇叭竟遭逼車　駕駛爆走拿武器要輸贏…

香港正妹IG搭訕！他破英文狂聊...換來「神秘豔福」傻住　老司機喊母湯

浴室傳滴答聲「衣櫃門半夜滑開」 他嚇退房…回台10天「猛火血洗飯店」

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

雨炸桃園！八德桃鶯路「水淹到膝蓋」　警調工地挖土機開路排水

宜蘭社區關懷足用心　巷弄長照長者導覽作品

更新／雨彈狂炸！台鐵桃園-鶯歌間「水淹軌面」　雙向列車減速慢行

全面汰換！北市突破3000輛低地板公車　預計11年後「電動公車全面化」

更新／雷雨彈狂炸！北北基桃升級「豪雨特報」　雨勢恐延續至入夜

長榮勞資二度協商還沒完！交通部喊話：儘速簽訂團協恢復運作

快訊／長榮航空「航班異動」日期再拉長！　欄位一口氣開到7/21

指考英文首次出現「圖片選項」！罕見動物㺢㹢狓okapi入題

南藝大師生轟校長黑箱續任搞神隱　籲教育部暫發新任期聘書

白屎雨爆襲！基隆哥一看「兩排站崗衛兵」嚇傻...在地人驚喊：那裡是禁區

賽靈思登《麻省理工科技評論》全球50家最聰明企業榜單

超浪漫！雙溪「睡蓮池」LED點燈到七夕 7/6五感體驗全免費

酗酒10年「每天一瓶」！78歲男長出「巫婆鼻」嚇壞...插管2年狂喘氣

雨炸桃園！八德桃鶯路「水淹到膝蓋」　警調工地挖土機開路排水

原廠油品免煩惱　台灣保時捷與美孚1號推出3款專屬聯名機油！

獨家／切除大腸又長瘤？《炮仔聲》張懷媗曝身體狀況：我心情好一百倍

新北酒駕大執法「1天抓44件酒駕」　7/1新制上路採連坐法

宜蘭社區關懷足用心　巷弄長照長者導覽作品

曾國城酒後吐「真言」？差點毀了楊千霈幸福婚姻

【雙城論壇前夕】柯文哲看似中立的尷尬處境

生活熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台..

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌..

18金釵記者會落淚！網爆：工會..

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆..

國小生數學！「12345678..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

豬肉攤「平均年收379萬」業者..

「大哥房」半夜鐵鍊聲！護理師瞞..

龍捲風轟翻屏東！　氣象局說話了

雨彈狂炸！台鐵桃園-鶯歌水淹軌..

真快閃！空服現身暴雨西門町2秒

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回..

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

更多熱門

相關新聞

老員工幫招生　請長假竟「背骨」爽領雙薪

2018年基隆某補習班姜姓負責人每月以26000元僱請周姓女子幫忙寒假招生，沒想到周女沒招到學生，還將補習班6名學生帶到另一家補習班，收取27000元，雙頭領錢，姜某憤而提告，基隆地檢署以背信罪起訴周女。

官方認證買房壓力最低5縣市　北台灣僅它入列

即／東北部海域凌晨4.8地震　網驚：桃園有感覺

基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街

即／基隆男闖國道！客運撞上血濺一地

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停車場

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面