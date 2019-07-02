新北午後暴雨　新莊新樹地下道、鶯歌傳淹水災情已封路

▲全台午後暴雨，新北市新莊新樹路地下道傳出淹水災情。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

因為低壓帶通過台灣上空，新北市下午3時許下起大雷雨，其中在新莊區新樹路360號的新樹地下道就傳出淹水情形，警消獲報趕抵，確認水深已達25cm，由於雨勢不斷已經拉起封鎖線禁止車輛通行，呼籲民眾提前繞道。而在鶯歌區鶯桃路鐵橋下斜坡，也傳出淹水狀況，現場已架起封鎖線，所幸不影響交通，請提醒民眾通過該路段注意行車安全。

▼鶯歌桃路鐵橋下斜坡因淹水封路。（圖／記者陳豐德翻攝）

