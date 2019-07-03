輕颱木恩生成！低氣壓掃過「雨彈炸3天」　南台濕到下禮拜

▲全台有雨連下3天，周三到周五要帶雨具。（圖／記者季相儒攝）

記者柯振中／綜合報導

今年第4號颱風「木恩」2日晚間8點生成後，氣象局表示，受到低壓帶、對流雲系發展的影響，全台各地3日（周三）到5日都會出現陣雨、雷陣雨，中部以南則持續下雨下周二。天氣風險公司總經理彭啟明指出，雖然木恩對台灣無直接影響，但形成後引進的偏南風將持續影響南台灣，降雨至少持續到周末。

氣象局表示，受到低壓帶雨對流雲系發展旺盛影響，台灣南部、東南部3日、4日將出現陣雨或雷雨，有機率發生局部大雨或豪雨；中部以北3日清晨至上午則會出現局部短暫陣雨，午後雨勢逐漸增強，局部地區可能出現大雨。

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▼全台灣2日晚間到3日晚間的定點降水預報。（圖／中央氣象局）

氣象專家彭啟明表示，雖然輕颱木恩對台灣沒有直接影響，但形成後引進了偏南風，將持續影響南部、恆春半島及東部，尤其是南部地區，降雨將持續到周末。

不過，根據氣象局預測，全台4日開始風向由偏南風轉為西南風，屆時水氣偏多，南部及東南部可能出現陣雨或雷陣雨，中部也會出現短暫陣雨、雷雨，降雨時間逐漸增長。

氣象局指出，全台5日以後降雨趨緩，各地維持多雲或午後短暫雷陣雨，北部、東北部及東半部晚間逐漸停雨。但中南部受到西南風影響，容易有大雨，且局部地區可能有豪雨發生，將持續降雨到9日。

▼輕颱木恩的動態。（圖／中央氣象局）



至於輕颱木恩的動態，2日晚間8點在大陸海南外海形成，持續朝西北西的方向移動，目前初步看來對台灣沒有直接影響。

明天各地天氣部分，氣象局表示，全台氣溫落在26度到33度之間，各地白天可能出現降雨，午後雨勢逐漸增強，須注意局部大雨或豪雨。

▼全台各地明天白天的天氣。（圖／中央氣象局）

