全台有雨「北部午後防豪雨」　中南部今起7天注意豪大雨

▲今台灣附近水氣仍多，各地要注意豪大雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局持續對南部、東部4縣市發布豪大雨特報！氣象局預報員陳伊秀表示，今天（3日）持續受到低壓帶影響，各地整天水氣多，都有大雨或豪雨發生機率，北部要留意午後雷陣雨；今起至下周二（9日）陸續受低壓帶和西南風影響，中南部及東南部易有大雨或局部豪雨發生，其他地區則以午後雷陣雨為主。氣象專家吳德榮則提醒，一周悶熱不穩定，慎防劇烈天氣。

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▲▼陳伊秀說，木恩颱風往越南前進。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今南部、東南部一整天有陣雨或雷雨，東部、東北部也有局部短暫雨，其他地區以午後雷雨為主；北部午後有局部豪雨發生機率，但雨量估沒2日那麼多。

陳伊秀說，今年第4號木恩颱風今晨中心位置在恆春西南西方1106公里陸地上、海口南南東方87公里陸地上，中心已經接觸海南島，預估周四（4日）通過海南島往越南河內，要觀察水氣會不會跟著被帶過去。

▼今晨0時至清晨6時，全台都有降雨，又以南部雨勢最多。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今仍全台有雨。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，今起至下周二7天，中南部及東南部易有大雨或局部豪雨發生，其他地區則以午後雷陣雨為主，也易有局部大雨。她解釋，今和周四受低壓帶影響，周五起至下周二則是西南風影響，屆時不是像低壓帶影響的這1、2天降雨時間這麼長，而改以午後雷陣雨為主，但中南部除午後的其他時間也會下雨，全台天氣至少要等到下周三才會比較回穩。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局潛勢預測圖顯示，木恩颱風由於處在大低壓環流內，又在海南島附近，結構很差，未來發展受到限制，偏西北西進行漸行漸遠，對台灣無威脅。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今受木恩颱風外圍、大的低壓環流影響，南部有陣雨或雷雨，其他地區偶有局部陣雨或雷雨；西半部午後強對流發展加大雨勢，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率。

吳德榮說，周四起至下周二，台灣附近大氣環境盛行西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣，天氣不穩定，午後對流旺盛，迎風面的西南部因地形造成輻合作用，在其他時段也會帶來局部陣雨或雷雨，期間不排除「劇烈天氣」的發生。

▼北部未來一周高溫33度以上。