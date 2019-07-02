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暴雨襲北市！地下室淹水、人孔蓋彈開⋯南港、內湖列警戒區

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▲▼ 內湖網球中心地下停車場積水。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲內湖網球中心地下停車場積水。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者楊亞璇／台北報導

受到低壓帶、對流雲系發展旺盛影響，強降雨於2日午後襲北台，台北市議員高嘉瑜指出，內湖網球中心地下停車場積水，議員李明賢則反映，內湖路三段部份巷弄淹水、圓形孔蓋差點變成小噴泉。北市府2日17時20分指出，目前已接獲14件案件通報，經濟部水利署也將北市南港及內湖區列為警戒區。

▲▼李明賢現場會勘，發現圓形孔蓋成小噴泉。（圖／翻攝李明賢臉書）

▲李明賢現場會勘，發現圓形孔蓋成小噴泉。（圖／翻攝李明賢臉書）

北市府指出，北市災害應變中心於15時39分三級開設，通知環保局、民政局、警察局、工務局水利處及秘書處媒體事務組等相關單位進駐，經濟部水利署也將北市南港及內湖區列為警戒區。 

北市災害應變中心截至17時接獲14件案件通報，除2件地下室積水案件，2件人孔蓋浮動外，其餘均為道路局部地區積水，重要案件說明如下：

1. 16時29分萬華區內江街及昆明街口人孔蓋浮動。
2. 16時32分中正區銅山街18號，大雨導致地下室淹水，已由工務局、消防局及中正區公所派員處理中。
3. 16時34分大同區民權里12鄰重慶北路二段183號地下室淹水，已由工務局、消防局及中正區公所派員處理中。
4. 16時39分建國北路二段和錦州街交叉路口人孔蓋彈開。

北市府表示，目前積淹水狀況均隨雨勢趨勢逐步退去，110、119及1999市民熱線目前也尚未收到重大災情通報，雖然雨勢趨緩，但將值下班尖峰時間，市府仍籲請民眾開車時小心駕駛，注意安全。

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關鍵字：暴雨,淹水,內湖,北市,南港

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