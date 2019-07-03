網影射挺罷工要100萬！館長霸氣掏20萬：有證據就拿走

▲館長祭出20萬獎金，要原PO拿出證據。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

地方中心／綜合報導

長榮空服員罷工進入第14天，期間不少名人紛紛替工會站台，力挺罷工行動，但最近有網友PO文影射知名實況主「館長」陳之漢要罷工空服員拿出100萬才願意站台，讓他忍不住在開直播時反駁，強調自己不是這種人，並表示若有證據他願意提供20萬獎金。

一名女網友在個人臉書上轉PO出爆料者IG限時動態截圖，稱「你們不敢PO，沒關係，我來PO，以下都是夢境喔，沒想到聽到別人做的夢的內容我會這麼生氣，真是噩夢一場，歡迎廣發，那些空服員敢怒不敢言也不敢傳的噩夢」，文末更標註「原來正義要價一百萬」、「我以為正義是無價的」。

請繼續往下閱讀...

截圖內容中寫道，「之前也找很多名人來站台各個都要錢，某個知名直播主還要價100萬」，爆料者向原PO透露，這名直播主「很壯」，讓不少網友見狀紛紛轉傳貼文給館長。

▲館長遭影射要100萬才願意為長榮罷工空服員站台。 （圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長看完貼文後又無奈又生氣，在直播中要對方說清楚，直言「你可以提出證據來，任何的電話紀錄，任何的通訊紀錄」，更霸氣掏出厚厚2疊千鈔，「我這邊手頭上有20萬，你來你提出證據，隨時這20萬就拿走」，他要原PO用常理來想，雙方在勞資糾紛，然後他收罷工空服員的錢站台，「我是這種人嗎？」。

而原PO則在臉書上表示，「對於限時動態一事，我已經請傳圖給我的空姐朋友去找限動主人確認清楚。倘若是溝通接洽上有誤會，而導致如館長所言完全不知情的話，我一定會把證據公開還他一個清白並且道歉」。

桃園市空服員職業工會3日上午召開記者會，面對媒體提問相關問題，則表示「目前沒有收到這個消息」，不清楚情況。

【更多新聞】

影／長榮空姐求刪偷拍照！他跩笑「我會PO網」...老爸嗆罷工飆罵：沒用的東西