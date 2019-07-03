快訊／館長接受練喻軒邀戰！發文：小兄弟我們來一場、一毛錢都不收

記者葉國吏／綜合報導

大陸拳王練喻軒邀戰館長陳之漢，引起關注。館長先是開出1千萬價碼才願意出場接受挑戰，最後在下午發文接受邀約：「想一想也好久沒有打比賽了，不然就一次吧！打吧排個時間小兄弟我們來一場，一毛錢都不收」。

▲大陸拳王練喻軒嗆聲單挑館長。（圖／取自飆捍臉書／壁虎youtube）

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▲館長發文接受邀約。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

大陸拳王練喻軒拍了一段1分鐘的短片約戰館長，影片中表示，「我來自中國大陸，我是中國大陸最業餘、最差的自由搏擊和拳擊的愛好者，但是我比較走運，我獲得了WBC泰拳的鑽石金腰帶，和WBC拳擊的亞洲金腰帶，我聽說呢，台灣有一個網紅館長，叫做陳癡漢，I’m sorry癡漢是日語色狼的意思，要教你陳之漢陳館長嘛好不好，我很奇怪你那個爛水平，怎麼好意思開館騙人，今天跟蔡英文，明天跟郭台銘做一些活動什麼，我也不Care這些東西」。甚至還說「你只要一回合3分鐘之內不被擊倒就贏了」。

館長得知後先回應「你20幾歲的年輕人四處去叫囂，我還想跟Rock打，我還想跟泰森打，我也想跟嘴砲王打，我還想跟John Cena打摔角」但是從大陸來台灣都要報准，不一定可以出國，像徐曉冬上次要來做交流，官方不讓他出來。

後來館長提到自己事業體大，開出天價費用1000萬美金，不過後來又自己降至500萬台幣，再度引起網友討論。3日中午，館長再度開直播談論此事，透露自己徹夜跟練喻軒私訊對談，對談中一開始先互相叫罵，隨後提到出賽問題，最後也談論兩岸關係。

▲館長發文接受邀戰。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



館長開完直播後隨即在臉書發文：「想一想也好久沒有打比賽了，不然就一次吧！打吧排個時間小兄弟我們來一場，一毛錢都不收。」並留言補充說「就一次反正人生輸贏不是很重要是過程」。網友看到這發文紛紛回應「覺得館長還是要收錢比較好 收錢是為了造福館友和觀眾」、「真的要釘孤枝了 哇嗚～收門票做公益」。