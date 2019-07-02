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行政執行署台南分署法拍會　國庫進帳18萬餘元

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▲行政執行署台南分署聯合拍賣日，拍賣最高價的車輛是1996年份ISUZI4334C.C.大貨車，以13萬5000元拍出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署在法拍日舉辦「法拍研習營」，參與民眾相當踴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署，配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3時）聯合拍賣日，於7月2日下午3時點在拍賣室登場，今日拍賣最高價的車輛是1996年份ISUZI4334C.C.大貨車，以13萬5000元拍出，總計本次法拍會拍賣所得價金18萬800元。

▲行政執行署台南分署聯合拍賣日，拍賣最高價的車輛是1996年份ISUZI4334C.C.大貨車，以13萬5000元拍出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署指出，經常在法拍會看到民眾對法拍物件很有興趣，卻因為對拍賣程序不了解而不敢參加競標，只能看著喜歡的物件被人標走，台南分署有感於民眾對拍賣物件都有高度興趣，但因對拍賣程序不了解而裹足不前特於２日下午2時至4時舉辦「法拍研習營」，報名人數為50名，可說報名相當踴躍，上網公告不到數日立即額滿。

▲行政執行署台南分署聯合拍賣日，拍賣最高價的車輛是1996年份ISUZI4334C.C.大貨車，以13萬5000元拍出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署聯合拍賣日，拍賣最高價的車輛是1996年份ISUZI4334C.C.大貨車，以13萬5000元拍出。

台南分署指派經驗豐富的美女行政執行官免費授課，課程內容包括：法拍不動產標的之搜尋、不動產拍賣流程、不動產拍賣公告之閱讀、不動產投標常見問題、不動產投標標單如何填寫及得標拍定後如何處理等逐一說明，當日並輔以「123聯合拍賣日」活動，實際觀摩動產及不動產開標流程，同時課程進行中民眾發問相當踴躍，民眾在參加課程結束，人人已成為「法拍高手」。

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關鍵字：行政執行,台南分署,法拍會,國庫,進帳

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