公司欠稅248萬元不繳　李姓負責人遭裁定管收

▲台南仁德區一家實業公司欠繳稅款、勞健保費及罰鍰248萬元，李姓負責人被行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南仁德區一家實業公司欠繳稅款、勞健保費及罰鍰248萬元，李姓負責人成立3家公司進行虛偽交易移轉公司財產，經行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署受理該實業公司欠繳稅款、勞健保費及罰鍰之移送案件，執行官調查發現李姓負責人（男、54歲），於公司所在地又另外登記成立2家公司，由其父母掛名登記負責人，實際上均由李姓負責人經營，李姓負責人利用虛開發票之作帳方式，將欠稅公司產品銷售移轉至另2家公司，實際上並未收取貨款，再由另2家公司銷售予第三人以賺取營收。

此外，該公司於2010年間欠繳應負法定之繳納義務後，提領高達5千多萬元之存款，且公司最近3年度之營業收入淨額亦高達1千5百多萬元，惟李姓負責人挪用部分款項用於清償地下錢莊、當舖等私人債務，卻置國家債權於不顧。

台南分署指出，該公司位於台南市仁德區主要生產清潔用品，滯欠2011、2012年、2014年營業稅、2010-2011年營利事業所得稅及其罰鍰、2014-2016年勞保費、2011-2016年勞工退休金、2014-2017年健保費合計266萬餘元，經財政部南區國稅局新化稽徵所等機關於2011年起陸續移送強制執行，其間義務人曾辦理分期繳納，惟未按期繳納，經廢止分期繳納，合計受償金額僅39萬餘元，其餘248萬餘元拒不繳納。

台南分署於5月30日通知李姓負責人到場說明，執行官訊問後，認定李姓負責人利用3家不同公司間之虛偽交易方式移轉公司財產、銀行存款及營業收入，卻未清償依法繳納之稅款、勞健保費等欠款，符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿、處分之情事」之管收事由，依法留置李姓負責人，隨即向台南地方法院聲請管收，法官於下午6時50分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。