　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

小花蔓澤蘭變黃金原料　裕郡生技獲國家醫療生技品質獎銅獎

▲裕郡生技獲國家醫療生技品質獎銅獎。（圖／裕郡生技公司提供）

▲裕郡生技獲國家醫療生技品質獎銅獎。（圖／裕郡生技公司提供）

記者陳崑福／屏東報導

裕郡生技公司憑藉自主研發之「小花蔓澤蘭萃取液」，榮獲「第 28 屆國家醫療生技品質獎」銅獎。本屆獎項為該獎首次設立「化妝品機能性特色原料」評選類別，並於化妝品蘇丹紅事件發生後，針對原料安全、品質管理與科學驗證進行高標準審查，裕郡此次獲獎具高度指標意義。

▲裕郡生技獲國家醫療生技品質獎銅獎。（圖／裕郡生技公司提供）

▲裕郡生技獲國家醫療生技品質獎銅獎。（圖／裕郡生技公司提供）

國家醫療生技品質獎素有「生技奧斯卡獎」之稱，為國內醫療與生技領域最具指標性的品質獎項之一。國家醫療生技品質獎評選標準涵蓋原料來源、製程安全性、品質控管制度、科學驗證完整度與實際應用價值。此次榮獲銅獎，亦代表裕郡生技於該評選類別中獲得全國第一之肯定，顯示其研發成果已達國家級頂尖水準。

小花蔓澤蘭為台灣常見之外來入侵植物，裕郡生技透過系統化研究與嚴謹製程管理，成功將其轉化為具實際應用潛力的化妝品機能性特色原料，不僅展現科研創新能力，也回應永續利用與資源再生的產業趨勢。

此外，裕郡生技另一項代表性原料「可可外殼萃取液」，也同步榮獲 SNQ 國家品質標章，在安全性、品質穩定度與應用可靠性方面獲得權威肯定，展現公司在天然來源化妝品機能性特色原料研發與品質管理上的整體實力。

裕郡生技表示，未來將持續以嚴謹科研為核心，深化化妝品機能性特色原料之科學驗證、品質制度與國際布局，推動台灣生技原料於國際市場建立高度信任，讓「Made in Taiwan」成為品質與安全的代名詞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

地方熱門新聞

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

弱勢生活補助金今年加碼發放

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

陳亭妃民調穩定領先逾一年鐵馬直播串連37區展現硬實力

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

更多熱門

相關新聞

滿山遍野小白花！她驚嘆「太不可思議」...網卻警告

滿山遍野小白花！她驚嘆「太不可思議」...網卻警告

近日有網友在臉書社團分享一張滿山遍野開滿白色小花的照片，驚嘆「太不可思議」。照片看似賞心悅目，卻引來眾多網友留言警告，畫面中的植物正是被稱為「綠癌」的小花蔓澤蘭，對生態造成嚴重威脅。

花蓮百人聯手除蔓　清除131公斤小花蔓澤蘭

花蓮百人聯手除蔓　清除131公斤小花蔓澤蘭

蘇丹紅化妝品原料賣廠商　無良商人涉詐欺30萬交保

蘇丹紅化妝品原料賣廠商　無良商人涉詐欺30萬交保

秤重換現金　花蓮全面剷除「綠癌」 每公斤8元

秤重換現金　花蓮全面剷除「綠癌」 每公斤8元

蘇俊賓走進社區　宣導清除外來種小花蔓澤蘭

蘇俊賓走進社區　宣導清除外來種小花蔓澤蘭

關鍵字：

生技獎小花蔓澤蘭化妝品原料品質銅獎裕郡生技

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面