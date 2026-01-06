小花蔓澤蘭變黃金原料　裕郡生技獲國家醫療生技品質獎銅獎

▲裕郡生技獲國家醫療生技品質獎銅獎。（圖／裕郡生技公司提供）

記者陳崑福／屏東報導

裕郡生技公司憑藉自主研發之「小花蔓澤蘭萃取液」，榮獲「第 28 屆國家醫療生技品質獎」銅獎。本屆獎項為該獎首次設立「化妝品機能性特色原料」評選類別，並於化妝品蘇丹紅事件發生後，針對原料安全、品質管理與科學驗證進行高標準審查，裕郡此次獲獎具高度指標意義。

國家醫療生技品質獎素有「生技奧斯卡獎」之稱，為國內醫療與生技領域最具指標性的品質獎項之一。國家醫療生技品質獎評選標準涵蓋原料來源、製程安全性、品質控管制度、科學驗證完整度與實際應用價值。此次榮獲銅獎，亦代表裕郡生技於該評選類別中獲得全國第一之肯定，顯示其研發成果已達國家級頂尖水準。

小花蔓澤蘭為台灣常見之外來入侵植物，裕郡生技透過系統化研究與嚴謹製程管理，成功將其轉化為具實際應用潛力的化妝品機能性特色原料，不僅展現科研創新能力，也回應永續利用與資源再生的產業趨勢。

此外，裕郡生技另一項代表性原料「可可外殼萃取液」，也同步榮獲 SNQ 國家品質標章，在安全性、品質穩定度與應用可靠性方面獲得權威肯定，展現公司在天然來源化妝品機能性特色原料研發與品質管理上的整體實力。

裕郡生技表示，未來將持續以嚴謹科研為核心，深化化妝品機能性特色原料之科學驗證、品質制度與國際布局，推動台灣生技原料於國際市場建立高度信任，讓「Made in Taiwan」成為品質與安全的代名詞。