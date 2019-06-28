體育用品社欠繳稅捐及費用129萬元　被台南分署查封各式棒壘球商品

▲行政執行署台南分署強制執行，前往公園北路之門市查封各式棒壘球用品一批，將拍賣抵償欠款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

生產知名運動品牌的一家體育用品社，欠繳營業稅、使用牌照稅、勞健保費、汽車燃料使用費及高速公路通行費等合計484件共129萬2千餘元，案經各移送機關移送法務部行政執行署台南分署強制執行，6月28日上午前往公園北路之門市查封各式棒壘球用品一批，將拍賣抵償欠款。

台南分署指出，這家知名體育用品社創立於1987年，為台灣唯一擁有研發工廠的自創品牌，自中華職棒元年開始積極深耕台灣本土棒壘，至今已30年，職棒三年兄弟象隊洪一中、陳憲章曾為代言人，兄弟象隊林易增、陳瑞昌、陳瑞振，統一獅隊羅國璋，中華隊徐生明總教練等陸續成為其品牌代言人。

但該體育用品張姓負責人（64歲）因無力清償欠款，同意台南分署查封拍賣其商品抵償欠款，臺南分署於6月28日上午由行政執行官率領執行人員至該體育用品位於台南市北區公園北路之門市查封各式棒壘球用品，計有棒球手套、球棒、棒壘球、棒球背袋、球棒袋、比賽制服外套、棒球T恤、運動衣褲襪子釘鞋、腰帶、打擊護腳護膝、捕手護具、冷凍劑及保革油等20餘種商品。

台南分署表示，查扣之物品將利用「法務部行政執行署123全國聯合拍賣日」展示及拍賣變賣上開各式棒壘球商品，歡迎熱愛棒壘球的朋友們前來台南分署參觀選購。