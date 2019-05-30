好康又來了！　執行署台南分署法拍會2006年份機車1元起標

▲法務部行政執行署台南分署，將於6月4日下午3時起，在中庭廣場舉辦法拍會，此次推出一部2006年份排氣量124CC光陽機車1元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署，配合行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，將於6月4日下午3時起，在中西區忠義路1段125號中庭廣場舉辦法拍會。

台南分署指出，拍賣物品包括日產TIIDA轎車、中華貨車、日產Verita、福特MONDEO、三菱轎車等車輛，另外還有2013年份111CC光陽機車、2006年份124CC光陽機車、紅酒（2017年、原產地：南非）、精選金門高梁酒、ASUS華記型電腦、聚寶盆、名牌眼鏡等歡迎民眾競標，當日下午3時30分起開放民眾拍賣登記，下午4時起，正式競價拍賣。

台南分署表示，為提高買氣，本次拍賣推出一部2006年份，光陽機車，排氣量124CC，該輛機車本身沒有滯欠牌照稅、燃料費及罰鍰，不訂底價1元起標。另外一部2014年份白色日產TIIDA轎車，該車輛本身滯欠牌照稅2萬3496元、燃料費9600元、罰鍰6072元，合計3萬9,168元，拍定人須自行至公路監理機關繳清所有該車輛的欠稅、費及罰鍰，始能辦理過戶登記，該車輛是第一次拍賣，訂有底價，歡迎有興趣民眾踴躍參加競標。

台南分署表示，為協助民眾將老舊機車辦理切結報廢免繳燃料費，民眾家中只要有符合2002年以前出廠，確認行照有效日期逾5年，且2008年8月1日後無使用道路違規，無投保強制險及無排氣檢驗紀錄之老舊機車，車主可攜帶國民身分證及印章到台南分署，台南分署可協助民眾填寫機車報廢切結書，轉由監理機關協助完成報廢登記，完成切結報廢後，民眾即可免繳該輛老舊機車的燃料費。

台南分署提醒有意參與本次競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上之記載，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，不能參與本次競價拍賣！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。