執行署台南分署法拍會進帳65萬餘元　光陽機車16500元拍出

▲行政執行署台南分署法拍會，因天雨改室內舉辦，拍賣金額最高價的是日產TIIDA車輛以21萬元拍出，這次法拍會為國庫進帳65萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



行政執行署台南分署6月4日下午3時舉行法拍會，惟因天雨改室內舉辦，今天拍賣金額最高價的是2014年份日產TIIDA車輛以21萬元拍出，總計這次法拍會為國庫進帳65萬8000元。

今日雖下雨，但民眾熱情不減，人潮擠滿了拍賣室，拍賣民眾詢問度最高的物件是1部2006年份光陽機車，未訂底價１元起標，拍賣官在請民眾開始出價後，民眾加價聲即此起彼落，最後以1萬6500元拍出；另外，2014年份日產TIIDA，今日雖是第1次拍賣，且訂有底價，熱情的民眾依然出價超過底價順利得標。

台南分署表示，今天適逢雙月份的聯合拍賣日，法拍會除有動產拍賣活動外，同時有琳瑯滿目的查封物品設攤變賣，提供民眾到場撿便宜的機會。攤位物品，除生活用品外，更有由義務人設攤的傳統糕點、現炸小上海香酥雞，現場香味四溢。為與移送機關聯合業務宣傳，此次有邀請台南市財政稅務局、法制局、社會局等機關設攤宣傳，為關懷弱勢民眾，亦有邀請展翼烘焙坊等公益團體設攤義賣，法拍會現場宛如園遊會般熱鬧，頗受民眾歡迎。